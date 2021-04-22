支援家居檢疫　創科署「居安抗疫」電子手環獲日内瓦發明展金獎

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-22 20:39

創新科技署轄下的物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM），在今年的日内瓦國際發明展中獲得4個獎項，當中「居安抗疫」電子手環及監察系統獲得金奬，另有3項智慧城市相關技術亦獲頒3項銀奬。

「居安抗疫」電子手環及監測系統（LSCM提供）

疫情初期，當局推出「居安抗疫」電子手環及監測系統。LSCM介紹，系統確保檢疫人士於檢疫期間身處於指定檢疫地點，支援政府的強制家居檢疫措施，系統利用追蹤裝置及電子手環發出的訊號，進行遠距離監測，以確保檢疫人士身處於安裝了追蹤裝置的檢疫地點內；如偵測到任何異常情況，系統便發出警報。

中心另有3項技術獲得銀獎，包括利用差分全球導航衞星系統（DGNSS），並整合微機電系統（MEMS）慣性傳感器和街道三維模型的「城市無縫定位系統」；利用區塊鏈技術，允許保險業內各方之間在獲得許可的情況下有效率地共享和追蹤保單資料的「劃時代保險鏈」；以及光學雷達（Lidar）與室內地圖構建（SLAM）及深度學習路徑規劃的「具有端到端導航策略的遞送機械人」。

LSCM行政總裁黃廣揚（中）與各技術研發團隊於LSCM「2021年日内瓦國際發明展獲獎技術分享」傳媒簡報會中介紹獲獎項目。（LSCM提供）

LSCM行政總裁黃廣揚表示，「日內瓦國際發明展是全球其中一項最享負盛名的年度國際創科盛事，我們非常高興LSCM研發的嶄新技術於今年再次獲得大會的肯定。」他續說，面對現今瞬息萬變的環境，創新科技已成為應對疫情的重要元素，LSCM將繼續利用創新技術推動物流和供應鏈相關行業，以及本港的智慧城市發展。