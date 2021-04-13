專訪｜用香港做橋樑作臨床認證　李氏大藥廠呻難聘本地醫生做科研

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

生物醫藥是港府大力發展的創科範疇之一，無奈本地市場有限，且未具備生產配套，不少藥企皆需在面向外地市場，甚至要到鄰近城市設廠，令人憂慮情況或影響本港長遠生物醫藥發展。 李氏大藥廠在本港上市，惟因應市場及生產需求，將研發生產基地設於內地，但本港角色仍然重要。該公司研發主管指，因要從歐美引進藥物到內地市場，而本港有臨床測試機構獲內地認可，大大加快引進過程。 因此，李氏大藥廠需吸納認識內地市場、中英文能力皆好的科研人才，去年透過作為科技園公司第一屆「明日創科領袖培訓計劃」的合作企業，成功聘請兩名年輕科研人才，當中一名為醫生。

左起：李氏大藥廠項目副經理趙澤渭、李氏大藥廠臨床前及項目管理總監黃思伽、李氏大藥廠高級研發副總裁李洛誼、李氏大藥廠項目副經理楊朗庭（歐嘉樂攝）

李氏大藥廠臨床前及項目管理總監黃思伽介紹，除了自行研發，亦會從歐美等地引進產品，主要市場在內地。「對於藥廠來說，香港是國際和內地的一個橋樑，」他說，李氏經常需要合作夥伴開會，香港分公司亦負責協調，加快引進過程。

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引進歐美藥物至內地過程漫長 本港進行臨床測試加快過程

「還有一件事，就是在香港做臨床測試更方便。」黃思伽解釋，要從外國引進一隻藥到內地，若直接在內地申請註冊、進行臨床測試等，整個過程會非常漫長；比較之下，香港註冊過程簡易，而且有瑪麗醫院、威爾斯親王醫院等獲內地認可的臨床測試機構，公司利用此途徑，加快將藥物推上臨床過程。

而自行研發方面，黃思伽指，藥廠亦需與本港大學合作，進行臨床前研究，如在動物、細胞環境做測試等。

香港要發展為創科中心，不少人都認為本港能未必能成為研發基地，而專注業務發展、促成合作或是可行模式。李氏大藥廠高級研發副總裁李洛誼亦表示，公司主要研發基地在內地，而香港公司的角色，就主要在項目管理、業務發展等。

本地醫科生甚少踏上科研路

李洛誼續說，因此公司最需要招攬具醫學、臨床研究背景的人才；另一方面，香港公司亦缺乏既懂熟悉國內法律規，同時了解本港註冊要求的人，而由於公司需從歐美市場引進產品，因此需要中英文能力皆好的人才。

黃思伽嘆謂，在本地聘請醫科生非常困難，「他們肯定出來做醫生」；相反，內地不少醫科生畢業後都願意到藥廠工作，他認為這主要與香港的文化、資源不足有關。不止醫科生，整體創科行業均人才若渴。李洛誼亦坦言，以往藥廠招聘較為被動，一般只是登廣告或到校園招聘，惟應徵者未必符合要求，「soft skill」上亦有所不足。

科技園公司去年推出首屆「明日創科領袖培訓計劃」，李氏大藥廠作為合作企業之一，成功聘請兩名科研人才。計劃收到超過600份本地及海外申請，當中六成申請者擁有碩士或博士學位、八成是本地大學畢業生。今年為第二屆，計劃正接受申請。

科技園公司推明日創科領袖培訓計劃 助企業尋找人才

成功獲李氏大藥廠聘請的楊朗庭表示，這次是「人生中其中一個最難的interview」，因競爭者眾，當中黑客松是最具挑戰性的環節，隊伍需在兩小時內解決指定問題並且演示。楊朗庭回想，當時自己的角色就好比一個協調者，整理組員觀點，維持氣氛和諧，或因此讓評判留下好印象。

而在內地讀醫、來港修讀醫學碩士課程的趙澤渭就表示，通過計劃可接觸更多公司和平台，加上正式工作前得到培訓 ，讓自己有能力勝任往後的工作。趙說，自己很喜歡香港，又看重香港地位特殊，可比內地更快接觸到更尖端的知識，自己未來會繼續留在香港，投身醫藥事業。