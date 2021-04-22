旅遊氣泡一吹即破？獅城指未就重啟定日期　姚思榮︰係咪有誤會？

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-22 20:03

本港新冠肺炎疫情近日有所反彈，變種病毒株首次流入社區。與此同時，新加坡的疫情亦有升溫跡象，更爆發移工宿舍感染個案。《彭博社》今早（22日）報道，新加坡和香港政府取消原定今日宣布的「旅遊氣泡」計劃，是5個月以來第2次。 旅遊業界立法會議員姚思榮今日表示，已聯絡旅遊事務署了解情況，獲得正與當地政府緊密聯繫的回應。他猜測，兩地或未達成方向性的共識，「聽返嚟可能未有共識，中間係咪有誤會呢？以為已經搞掂咗呢？」 而商務及經濟發展局今午回覆《香港01》指，自今年2月疫情漸趨穩定起，兩地政府就重啟旅遊氣泡一直積極討論，並達至成熟階段，會盡快公布詳情。

有傳旅遊氣泡取消公布計劃，由新加坡方面提出，但暫時未落實最新的公布日期。（資料圖片）

有傳新加坡單方面提出取消公布旅遊氣泡

香港與新加坡擬定的「航空旅遊氣泡」一波三折，兩地政府本敲定於去年11月22日正式首航，惟本港第四波疫情突然爆發，計劃在啟航前緊急煞停，並拖延至今天仍未恢復。

《彭博社》報道指出，新加坡和香港取消了原定今日宣布的「旅遊氣泡」計劃，是5個月以來第2度取消。報道更引述官員表示，取消由新加坡方面提出，但暫時未落實最新的公布日期。

其實翻查近日兩地的疫情狀況，除了本港確診數字有升溫跡象外，新加坡亦連續6天出現本地確診感染，更有移工宿舍多達11人確診，數以百計的移工將被移往隔離設施檢疫。同時，近日有一名新冠肺炎康復者，疑二次感染到變種病毒，入境新加坡後傳染其家人。

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▼2020年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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姚思榮估計兩地或未達成方向性共識

旅遊業界立法會議員姚思榮今日透露，旅遊氣泡的詳情，應由兩地政府一同公布。不過港府一直沒有確定啟動，只強調細節仍在商討中。因此昨日在得知消息後，已聯絡旅遊事務署了解情況，獲得正與當地政府緊密聯繫的回應。

然而，取消的消息僅從新加坡傳出，香港方面當時卻無任何最新情況。姚思榮猜測，是次取消公布計劃，應為新加坡的問題，估計兩地或未達成方向性共識，「聽返嚟可能未有共識，中間係咪有誤會呢？以為已經搞掂咗呢？」

新加坡交通部今日亦公布，與香港一直就旅遊氣泡密切磋商。但尚未確定宣布恢復的日期。當局又稱，若一旦準備妥當，期望可於不久後宣布消息。

姚思榮猜測，是次取消公布計劃，應為新加坡的問題，估計兩地或未達成方向性的共識。（資料圖片／羅君豪攝）

惟現時四面八方有消息傳出，今日亦有報道稱，安排將會延至下周一公布，旅遊氣泡的啟動日期由會5月19日推遲至26日，從香港往新加坡的旅客，須完成接種兩劑新冠疫苗14日後才可出發，抵埗後更須強制使用紀錄行蹤的手機程式；反之新加坡到港的旅客，則要強制使用「安心出行」。

姚思榮表示，暫未得知消息的真偽，指兩地政府應採取對等的安排，沒理由單方面的要求較多。不過他認為不斷有消息傳出，代表社會均希望盡快啟動旅遊氣泡，因此對未來再次互通仍抱有信心。

問到變種病毒會否成為「熔斷機制」的標準之一，姚思榮指確診數字為衡量的標準，兩地仍在觀察對方的情況，估計本周的確診數字將影響下周的決定，「變種病毒係感染力強，但如果控制到就唔會擴散，相反病毒不斷擴散出去，大家都唔使點諗，所以早幾日先話要觀察多幾日。」

商經局︰兩地討論達至成熟階段

商務及經濟發展局今午回覆《香港01》指，兩地政府去年11月就旅遊氣泡達成協議，並計劃於當月啟動，惟因應本港第四波疫情而延後啟航。本港疫情自今年2月起漸趨穩定，兩地政府就重啟「航空旅遊氣泡」一直積極討論，並達至成熟階段，政府會盡快公布詳情。