警方200人機場演習　模擬持刀炸彈襲擊　香港現無具體受襲可能

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-23 02:02

警務處行動部及跨部門反恐專責組晚上（22日）在機場一號客運大樓J行段聯合舉辦反恐演習，模擬有人放置可疑物品，及有人持刀脅持人質及企圖作炸彈襲擊。 警方指，現時現時香港面對恐襲威脅程度仍維持中度，香港沒有具體情報顯示本港有受襲可能，但要提防本土恐怖意識死灰復燃。

演習代號「鐵志」，來自消防處、機場保安、與多個警察部門，共約200人參與。

演習分為兩部分，第一部分是模擬客運大樓內發生一宗可疑物品案，一男子遺下手提包後離開，被附近一名市民留意到，隨即通知警員及機場保安職員。警方思疑為可疑物品後，立即疏散人群及封鎖現場。

+ 9 + 9 + 9

第二部分則為模擬恐怖團夥於客運大樓斬傷途人、脅持人質及企圖進行炸彈襲擊。5名喬裝為恐怖團夥的人士衝入客運大樓，被機場保安截停，爆炸品搜索犬發現，其中一名恐怖分子的行李中懷疑藏有爆炸品，隨即發難衝入機場，其中一人從背囊中拿出利刀，有途人阻擋期間被斬傷，而機場特警人員到場後開槍射向持刀人士，先處理被斬傷人士的傷勢，待救護人員到場才有人處理中槍傷疑犯。

另外數名恐怖分子則衝入機場，以刀及槍挾持途人作為人質，與機場特警組人員對峙。警察談判組到場，以揚聲器指「佢哋全部都係無辜市民，呢件事仍然可以和平解決」，並放出談判機械人，模擬的恐怖分子要求「放哂我啲兄弟出嚟，如果唔係我殺人質」，並威脅引爆爆炸裝置。俗稱「飛虎」的特警隊到場，制服恐怖分子，並帶離現場，人質安全獲釋，最終爆炸品處理課人員，以拆彈機械人以高壓水槍拆解爆炸裝置。

跨部門反恐專責組署理高級警司梁偉基指，近年環球恐怖複雜多變，「留意到海外有極端分子，借當地有爭議或政治議題合理化極端暴力手法，或追求政治或者思想上嘅主張」，尤以個人化「孤狼式」襲擊帶來威脅。惟他指，是次演習並無針對特定議題，只是籠統情況，指不同形式理念的恐怖主義都會挑選如機場的重要運輸設施。他說本港近期社會漸趨穩定，但仍要提防本土恐怖主義「死灰復燃」，指早前在粉嶺搜出爆炸品，可見威脅依然存在。

梁說，現時香港面對恐襲威脅程度仍維持中度，無具體情報顯示香港會成為襲擊目標。他說，會繼續以宣傳教育，提醒保安及物管人員加強警覺，以及提高市民應對爆炸品的應變意識。