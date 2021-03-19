華大基因再出錯　漏發2800個陰性檢測結果短訊　食衞局發警告信

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 21:14

食物及衞生局今日（19日）公布，化驗承辦商華大基因在上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊。事件涉及於2月28日至3月2日期間向醫院管理局或衞生署遞交的近2,800個深喉唾液樣本，當中不涉及任何陽性個案。 是次錯誤輸入資料為華大基因近期第二次同類型事件，食衞局認為情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進，包括加快落實相關改善措施。如情況於短時間內沒有改善，當局指會按合約作進一步的跟進行動。

食物及衞生局今日（19日）公布，化驗承辦商華大基因在上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊。（資料圖片／羅國輝攝）

定期查核檢測系統數據始發現 結果均為陰性

食衞局表示，昨日（18日）定期查核新冠肺炎檢測系統數據時，發現華大基因在上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊。

據了解，相關樣本早於3月上旬已完成檢測，所有結果均為陰性。然而，有關人員於輸入日期時出現人為錯誤，令致系統未能適時向相關市民發送檢測結果的通知短訊。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

當局表示，已要求化驗承辦商覆核相關檢測結果，並修正登記資料，個別市民會經電話短訊收到系統自動發出載有早前檢測的結果。當局強調事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦絕對沒有遺失檢測人士的資料；但事件對受影響的市民造成不便，當局表示抱歉。食衞局又指，正審視電腦系統的設計及與各化驗承辦商商討，加強防範錯誤輸入資料的可能性。