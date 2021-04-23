華大樣本污染現「假陽性」　地盤工不滿遭誤送檢疫　促嚴懲華大

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-23 12:28

衞生防護中心日前收到30個初步陽性個案，全部都在華大基因實驗室驗出，當局認為事件不尋常遂展開調查。與此同時，有於酒店檢疫的市民指，其同事的華大基因檢測樣本結果亦屬「假陽性」，到醫院多次檢測亦是陰性，未知是否涉30個樣本以外的「假陽性」樣本。他不滿指現時已檢疫第四日致「手停口停」，要求政府嚴懲華大基因：「一而再、再而三，用任何藉口都唔可以接受」。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，如樣本在化驗室受污染，即使送到衞生署覆檢同樣是污染樣本。對於是否應暫停華大基因的檢測工作，許樹昌則認為要由衞生署決定。

市民梁先生於地盤工作，他今日（23日）致電港台節目《千禧年代》表示，因地盤一名同事驗出對新冠病毒陽性反應，故他被送到酒店檢疫，目前已是第四日。他引述其同事指，其樣本為華大基因「假陽性」樣本之一，到醫院多次檢測亦是陰性，未知該樣本是否屬30個受污染樣本之一，抑或另有污染事件。梁先生不滿現時其同事已證實沒有染疫，但仍沒有政府部門幫助他離開檢疫中心。

梁先生坦言地盤工作「手停口停」，現時已四日沒有工作，質疑損失是否由政府補償。他要求政府要嚴懲華大基因，直指華大基因收公帑進行檢測工作，卻多次出現失誤，批評「用任何藉口都唔可以接受」。

許樹昌今日於同一個節目指，如樣本在化驗室受污染，即使送到衞生署覆檢同樣是污染樣本。因此需檢測人士入醫院留新樣本「睇清真定假陽性」，如樣本持續驗出陰性則要做抗體測試，沒有驗出抗體則可判定為「假陽性」個案。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

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