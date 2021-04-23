華大基因多次甩轆　員工故意搖樣本、檢測結果短訊出錯影響3千人

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-23 15:29

本港昨日（22日）一度公布逾30宗初步確診個案，但檢視後懷疑是檢測承辦商華大基因，處理樣本時疑有交叉污染。政府昨另外公布早前兩名內地返港市民、保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師屬「假陽性」個案，均是由華大基因化驗樣本。當局更指，會考慮按照合約條款處分。 華大基因多次「甩轆」，包括1月底至2月初有員工故意搖晃化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，致16個樣本「假陽性」。另外，華大亦發生數次檢測結果短訊出錯，近3,000名市民受影響。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日到華大基因實驗室檢視後，初步認為是交叉污染，導致其中兩個陽性樣本，污染其餘28個樣本。

華大員工故意搖晃樣本 16樣本假陽性

翻查過往紀錄，華大基因今年1月底至2月初亦曾爆出「假陽性」事件，共驗出16個樣本初步呈陽性，但經覆檢後全部都呈陰性。警方其後拘捕華大一名24歲化驗室男員工，發現他3次故意搖晃病毒化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，涉破壞深喉唾液樣本，影響檢測結果。食衞局當時對華大發出警告信，指若情況不獲改善會考慮終止相關合約。

短訊出錯 影響近3,000市民

除了化驗出錯，華大亦涉多次檢測結果短訊出錯。今年3月7日，醫管局公布外判承辦商在處理樣本瓶編號方面出現偏差，令103名市民接收到載有錯誤樣本瓶編號的電話短訊，有關市民因此未能登入政府的電子檢測紀錄系統下載檢測紀錄。涉事承辦商為華大基因。

同月，華大基因再出現類似錯誤，上載陰性檢測結果時出現人為出錯，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短信。當局指，事件涉及於2月28日至3月2日期間向醫院管理局或衞生署遞交的近2,800個深喉唾液樣本。華大基因已是第二次犯下同類錯誤，認為情況極不理想，發出警告信。

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