華大基因屢犯錯　政府揚言按合約處分　消息：合約無清晰列明罰則

撰文： 鄭翠碧 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-23 16:19

華大基因再度出錯，涉嫌疏忽致新冠肺炎病毒陽性樣本污染其他樣本，以致有28個樣本呈「假陽性」。政府昨表示，會考慮根據事件嚴重程度，按照相關服務合約條款處分。不過，有知情人士透露，政府與私人承辦商簽訂的合約並無清晰列明不同情況下的相應罰則。 翻查資料發現，華大基因承辦了現時7間社區檢測中心，是營運最多社區檢測中心的承辦商。有業界人士表示，華大本來佔的市場份額多，大約三分一的檢測量都由華大負責，不過近月「後起之秀」逐漸壯大，華大的佔有率有所減少，相信即使政府與華大解約，其他化驗所都有能力承擔起檢測量，不過一旦疫情變得嚴重，多人檢測，就未必負荷得來。

華大基因在多區設有流動採樣站。（資料圖片／高仲明攝）

華大基因呈報30個初步陽性樣本予衞生署，專家初步認為當中或只有2個是「真陽性」，而政府昨晚亦指，另有3宗較早前的初步陽性或確診個案，屬「假陽性」的可能較大。

食物及衞生局副局長徐德義昨天在記者會表示，一般而言，若私營承辦商表現達不到政府的要求，提供不到政府所需要的服務，政府有可能終止該承辦商的合約。食衞局昨晚發稿就稱會調查事件，若相關承辦商服務質素欠妥，除了要求承辦商提交報告作出改善建議並跟進落實外，亦會考慮根據事件嚴重程度，按照相關服務合約條款作出適當處分。

不過，有知情人士透露，政府與私人承辦商簽訂的合約並無清晰列明不同情況下的相應罰則。

華大基因在多區設有流動採樣站。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，翻查資料發現，本港現時有21間社區檢測中心，當中7間都由華大基因承辦，佔所有中心的三分之一，是營運最多社區檢測中心的承辦商。除了社區檢測中心外，檢測承辦商亦會負責各區流動採樣站，以及「封區檢測」的檢測工作。華大基因亦在多區設有流動採樣站，包括近日有多宗確診個案的屯門友愛邨，當局三度要求當區人士強制檢測，採樣站由亦由華大基因負責。

港府認可進行新冠檢測的本地醫療檢測機構共25間，但當中只有6間承辦商負責營運社區檢測中心。有業界人士表示，去年底華大的市場佔有率高，逾三成的檢測量都由華大負責，不過近月「後起之秀」逐漸壯大，華大的佔有率有所減少，相信即使政府與華大解約，其他化驗所都有能力承擔起檢測量，不過一旦疫情變得嚴重，須檢測的市民增多，就未必負荷得來。

據了解，現時主要由政府分配檢測工作予不同承辦商，考慮因素包括檢測站的地區等。