增1宗本地無源頭　23歲女居海怡半島　到又一城行街太古廣場用膳

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-23 17:28

新冠肺炎疫情反覆，本港今（23日）再增9宗確診，包括一宗本地源頭不明個案，23歲女患者（個案編號：#11726）為鴨脷洲海怡半島第10座的住戶，在葵涌一間網上時裝店「YesStyle」上班，其同事需要強制檢測，家人以及部分同事亦被列為密切接觸者，須要接受強制檢疫。

23歲女子女患者住在海怡半島第10座「怡麗閣」。（資料圖片）

今日新增的本地個案為23歲女子，她住在海怡半島第10座「怡麗閣」，她周二（20日）開始流鼻水，到醫本取樣本檢測後確診。她在葵涌葵昌路100號的「KC100」5樓的「YesStyle」上班，是一間售賣時裝和生活百貨的網店。她不時會到鄰近九龍貿易中心（KCC）的Pacific Coffee獨自用膳，其公司同事均接受強制檢測，部分同事以及其家人被列為緊密接觸者要接受強制檢測，但當局未知涉及多少人。

確診的23歲女子，在葵涌葵昌路100號的「KC100」5樓的「YesStyle」上班。（網上圖片）

她周日（18日）亦曾與家人到九龍塘又一城逛街，同日亦曾在海怡半島的上海姥姥吃晚飯。她上周一（12日）亦曾在金鐘太古廣場的Thai Basil吃飯，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，上周為患者的潛伏期，患者有使用安心出行，當局將會通知到過相關地方的市民。