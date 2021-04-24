國安公署永久辦公室選址大角咀水警行動基地　警方：會遷出配合

撰文： 鄭秋玲 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-24 01:09

政府周五（23日）公布撥出大角咀海帆道一幅由兩部分組成的政府用地，予中央人民政府駐香港維護國家安全公署，設立永久辦公室及附屬設施，總面積約11,500平方米。對比地圖，發現該處包含現存建築物，顯示為「香港警察水警行動基地」。警務處回覆查詢確認，並指會適時遷出以配合駐港國家安全公署建築計劃。

維護國家安全公署永久辦公室及附屬設施用地，現址為香港警察水警行動基地。（李澤彤攝）

國安公署永久辦公室，選址大角咀海帆道。（政府新聞處圖片）

選址標註「香港警察水警行動基地」

涉及用地為海帆路15號，據搜尋器Google地圖、內地的百度及騰訊地圖，均指該處建築物為「香港警察水警行動基地」。據香港政府城規會地圖顯示為政府用地，亦明確指出海帆路15號為「香港警察水警行動基地 」，政府的地理資訊地圖，則已指出是前稱。

警方：不會對水警的工作造成影響

警方表示，用地部分範圍現為香港警務處的水警行動基地，警務處會適時遷出以配合駐港國家安全公署建築計劃，「警務處不斷就其行動需要作出適時檢討，擬議發展不會對水警的工作造成影響。」

另外，該用地相連的草地，當局早年規劃為休憩用地，去年5月再向油尖旺區議會提交設計方案，包括建一個 7人人造草地足球場，內設觀眾看台，2個標準籃球場/排球場，共融兒童遊樂場、緩跑徑及寵物公園等。