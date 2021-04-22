馬道立指國安法指定法官安排奇怪　梁家傑：有勇氣　葛珮帆批不當

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-22 20:00

終審法院前首席法官馬道立將到自己曾私人執業的Temple Chambers擔任仲裁員。他上月在英國的律師學院Gray's Inn舉辦的網上論壇談論有關法治及司法獨立的議題，當討論到有關委任法向審案問題時，指由司法機構委任法官本身是法治的一部份，又形容香港在《國安法》決定下，由特首指定法官為奇怪（strange）的安排。 公民黨主席、資深大律師梁家傑形容馬道立的言論「鏗鏘有聲，好有勇氣」，承認社會上有人質疑馬在位時為何不發聲，但認為他「遲講好過唔講」。民建聯葛珮帆則質疑馬道立說法不恰當，認為有誤導成份。

馬道立上月罕有地在公開場合形容國安法下指定法官的安排為「奇怪」。（線上論壇影片截圖）

梁家傑向《香港01》表示，由《國安法》生效第一天已指出，該法與香港原先的「法的淵源」平行時空地自成一體，例如警方和律政司內部有專門的國安部門，司法系統內也有由行政機關指定的國安法官，如同「另一個執法、司法系統」。他批評，《國安法》下甚至連指定法官的名單都不能公開，可能打擊司法系統公信力，因此馬道立的說法對他而言並不新鮮。

梁家傑形容馬道立的言論「鏗鏘有聲，好有勇氣」。他承認，社會上的確有人質疑馬道立為何在位時不發聲，但認為「遲講好過唔講」，尤其馬道立現時仍然身處公眾視線範圍內。

梁家傑形容馬道立的言論「鏗鏘有聲，好有勇氣」。（資料圖片）

葛珮帆質疑馬道立言論誤導 強調安排不違反基本法

另邊廂，民建聯立法會議員葛珮帆則認為馬道立的說法並不恰當，質疑有誤導成份。她續指，即使特首指定法官處理國家安全案件，但指定法官都只是由司法機構的現任法官中揀選出來，即所有法官均受司法人員推薦委員會推薦、特首任命，強調上述程序與《基本法》規定相符合，而具體就國安法案件的排期、處理、法官委派均是交由司法機構決定，她不認同指定法官的做法違反《基本法》內有關保障司法機構的條文，因此對馬道立的「奇怪」論，感到匪夷所思。

民建聯立法會議員葛珮帆批評馬道立的說法不恰當。（資料圖片）

葛珮帆倡設終審法院首席法官離職後工作「冷河期」

葛珮帆另表示，認為英國自2019年起對中央政府及港府頻頻抹黑，質疑馬道立在這敏感時刻加入英國的大律師事務所，難免讓大眾質疑他是否有涉及潛在利益衝突，亦會質疑在他的管冶下，司法機構早前就反修例事件相關判案的公正性。她建議政府研究設立「冷河期」，規管終審法院首席法官離職後的工作。

目前本港的制度，限制區域法院或以上級別法院的法官，在司法任命後不能重投私人執業大律師或律師行列，而馬道立在退休後擔任的仲裁員職位，則不受此限。香港國際仲裁中心資料，馬道立在香港、新加坡及英國三地執業擔任仲裁員。其中在香港，亦是以仲裁員身份重新加入其曾經執業的Temple Chambers。