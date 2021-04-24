變種病毒｜潘烈文籲政府「激進」措施應對　檢疫酒店應下調入住率

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-24 11:34

本港新冠肺炎疫情反覆，或再有變種病毒流入社區。衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，到居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中。 到過該酒店視察的港大微生物學系講座教授袁國勇懷疑，酒店內或有空氣傳播。港大公共衞生學院教授潘烈文今日（24日）表示，帶有新型冠狀病毒的飛沫可在空氣停留數小時，建議檢疫的市民在開門前關上窗戶，而酒店亦應下調入住率。 潘又認為，要正視有變種新冠病毒患者曾在社區活動的問題，建議政府主動採取「激進」的控制措施，包括強制檢測及檢疫措施，以堵截源頭。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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源栢樑︰酒店走廊不具特別通風設計 可加空氣清新機

工程師學會會長源栢樑在港台節目《星期六問責》中也表示，酒店房間一般有少許正壓設計，令味道及濕氣不會走入房間，但相信檢疫酒店「做過功夫」，令抽風量高於鮮風量，變成輕微負壓。然而他指，假如有人開門時同時開窗，房間內的空氣就有機會吹入走廊，再抽入附近房間。

他又指，酒店走廊不會有特別通風設計，故換氣量不高；而因地方狹窄，會令空氣更加不流通。他建議可於走廊加裝空氣清新機，增加換氣量。至於是否要規定酒店走廊換氣量要達到一定要求，他指要衡量人流等因素，認為檢視時可參考食肆需做到每小時6次換氣量的標準。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈居民由強檢變撤離檢疫▼

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潘烈文︰酒店檢疫人士打開房門前應關上窗戶

港大公共衞生學院教授潘烈文於同一節目指出，帶有新型冠狀病毒的飛沫，可在空氣停留數小時，故即使空氣傳播效率較低，但仍有可能造成傳播。他建議檢疫市民，在開門前關上窗戶：「減低空氣流動，先係明智之舉」；在走廊位置亦應戴上口罩。酒店應下調入住率，令整體病毒量亦可相應減少，亦有助集中在有人入住的地方抽風，減低傳播風險。

潘烈文又指，根據港大研究未見有變種病毒流入社區，然而因本港人流頻繁，稍一鬆懈就會在社區傳播。他認為政府須正視有變種新冠病毒患者曾在社區活動的問題，建議政府主動採取「激進」的控制措施減低風險，包括強制檢測及檢疫措施，堵截源頭。

至於應否要求緊密接觸者的緊密接觸者檢疫，然而潘烈文指，若將檢疫範圍無限放大，有機會全香港的人都要檢疫，並非理性做法。

港大公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片／歐嘉樂攝）

對於衞生防護中心轄下兩個科學委員會，探討縮短已完成接種新冠疫苗密切接觸者的檢疫期。潘烈文在一個電台節目說，部分人接種疫苗後的免疫反應未必很好，因此即使已打兩針，都未必可以完全預防到變種病毒，因此即使容許縮短檢疫期，都要有跟進措施。