居半山豪宅菲傭初確診染變種病毒　堅尼地道8號居民須撤離

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-24 00:31

本港今日新增一宗本地個案及兩宗初診確診個案，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她酒店檢疫完畢後，到居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中。在晚上大約9時半，衞生署派出小巴陸續撤離堅尼地道8號居民，記者現場所見，每架車輛大約接載一至兩個約四人的家庭，部份為外籍人士。

衞生署衞生防護中心近午夜公布，居民需進行21天強制檢疫，與同樣有居民感染變種病毒的伯嘉士大廈安排一樣。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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今日新增兩宗本地初步確診個案，包括一名帶有N501Y變異株的菲律賓外傭，她於3月27日來港，同日至16日期間在西營盤華美達海景酒店檢疫，之後到位於堅尼地道8號的僱主家中居住。

晚上約9時半，衞生署派出的小巴陸續撤離堅尼地道8號居民，每架車輛大約接載一至兩個各約四人的家庭，部份為外籍人士。

有居民落樓帶同行李喼上衞生署的車輛。（梁煥敏攝）

其中一個家庭最少有兩名外籍小童，由家人陪同下一同於停車場位置等候上車，大約20分鐘仍未能上車，兩名小孩跑來跑去向記者位置張望、打招呼，並不時與家人「玩自拍」，等待入營，最後於大約晚上10時離開，居民於車上向記者揮手。

另外，有兩名外藉居民大堂狗隻於大廈大堂位置出入，將飼養的狗隻交給一名外籍友人後準備上車，狗隻離開主人時不停吠叫。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈居民由強檢變撤離檢疫▼

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衞生署表示，鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，將該大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶安排進行強制檢疫，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。由於該初步確診個案居於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，中心會將該大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心，進行21天強制檢疫；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。