女童虐殺案｜雷張慎佳促設兒童事務專員　成立調查機制查慘劇根源

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-24 13:13

5歲女童被親父繼母虐待致死一事，引起公憤。兒童權利委員會主席、兒童事務委員會委員雷張慎佳，今日（24日）在香港電台節目《香港家書》中，促政府參考外國做法，成立兒童死亡個案調查機制，找出慘劇根源，包括施虐者成長路上經歷了什麼、守護兒童人員錯失了什麼介入契機。以修補不足，免悲劇重現。 她又指出，社會接二連三發現兒童受傷及死亡，為兒童求助不等於不尊重他人家事，因「當有人過了照顧兒童的底線時，守護兒童的責任就落在社會的身上」。

▼5歲女童被親父繼母虐待致死案發經過▼

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倡設法定兒童事務公署 由兒童事務專員執掌

雷張慎佳認為，守護兒童是每個人的責任，海外有強制專業人士舉報和處理的機制。香港保護兒童的法律有全面提升的逼切性，包括須成立法定兒童事務公署，委任全職兒童事務專員，專注兒童事務。而在討論本港應該強制舉報虐兒的同時，政府須培訓人員及預備相關配套。

兒童權利委員會主席、兒童事務委員會委員雷張慎佳，促港府成立兒童死亡個案調查機制，找出慘劇根源，包括施虐者成長路上經歷了什麼、守護兒童人員錯失了什麼介入契機。（資料圖片）

雷張慎佳指出，是次慘劇可見，為兒童求助不等於不尊重他人家事，「自掃門前雪、馬馬虎虎和怕事的文化，不能繼續存在」。她在信中呼籲，兒童若發現同學或朋友受傷或危險，亦應告訴父母及老師，由成年人守護兒童。法律以外，她認為社會須積極協助父母及照顧者，掌握零暴力管教技巧，減少社會慘劇重演。

她在信末祝福香港的兒童平安快樂、家庭團結，政府及專業人士有足夠智慧和能量，共同面對挑戰。

▼5歲女童被虐殺 親父繼母部份短訊內容▼