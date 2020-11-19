防止虐待兒童會去年度接144宗疑虐兒個案涉174兒童　23宗涉性侵

防止虐待兒童會今日（19日）公布最新數字，在2019/20年度共接到1,142宗熱線舉報及諮詢服務，當中13%即144宗為懷疑虐兒個案，其中涉及174名兒童，其中44%即64宗為身體虐待，16%涉及性侵犯。

防止虐待兒童會表示，2019/20年度共接到1,142宗熱線舉報及諮詢服務，當中13%即144宗為懷疑虐兒個案，其中涉及174名兒童。（孔繁栩攝）

防止虐待兒童會指出，新冠肺炎期間，接到不少家長來電談及有關停課、照顧子女、親子及兄弟之間的衝突。該會去年度收到1,142宗舉報及諮詢中，有144宗懷疑虐兒個案，當中涉及174名兒童，19人為0至2歲，50人介乎3至5歲，38人為6至8歲，16人是9至11歲。

23宗涉及性侵犯

涉及虐待兒童個案中，身體虐待有64宗佔44%、疏忽照顧有19宗佔13%、心理虐待有15宗佔11%。與性侵犯有關個案佔16%有23宗，懷疑侵犯者或侵犯者會透過智能電話或互聯網識誘兒童，建立關係後侵犯個案上升。

個案中涉及165名懷疑施虐者，108名為家庭成員佔66%，當中45名為母親，25名為父親，22名涉及父母二人，其餘為祖父母及兄弟等。