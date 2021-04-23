去年769宗虐兒案　獨留兒童在家升23%　8歲童三個月無見父母

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-23 00:01

5歲女童遭親父及繼母虐待致死案令人痛心。警方去年共錄得769宗虐兒案件，較前年微跌，但可能與疫情下停課、兒童向外界求助機會減少有關，且仍有發生駭人聽聞的嚴重個案，包括有7歲男童被母親「兜頭淋」熱水，有稚子遭勒頸等。 另外獨留兒童在家個案不跌反升23%至300宗，涉事時間最長個案為一名8歲男童，其單親母滯留內地3個月期間託朋友照顧，但「所託非人」，由看更細心巡樓揭發。就法改會擬訂立「沒有保護罪」，警方指持開放態度，歡迎改善現行機制。

40%案件由兒童主動向人傾訴

警方去年接獲769宗虐兒案件，包括383宗侵害兒童人身罪行，及386宗侵害兒童性罪行，當中涉及傷人及嚴重毆打有74宗，整體較2019年的725宗減少約5%。據分析，虐兒案多數在家發生，70%施暴者為父母、繼父母或家庭成員，30%為無血緣關係人士，如家傭、老師。虐兒罪行得以曝光，有40%案件由兒童主動向人傾訴，對象一半是老師、社工，其次是其他家人。

疫情停課 求助機會減少

家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，雖然虐兒案件有下跌，但相信與疫情期間較少舉報有關，包括因停面授課及社交活動，加上如傷勢輕微很快痊癒等，兒童向外界求助機會減少。他指出，本港多數虐兒案較少嚴重個案，大部份與管教學業有關，家長用暴力方式懲罰，如拳打腳踢，用藤條、筷子打等，亦有部份並非兒童「不聽話」，而是家長關係失和或經濟問題遷怒子女。

去年底母勒7歲兒頸列「企圖謀殺」

較嚴重個案發生於今年2月，一名36歲女子因婚姻及經濟問題，用熱水「兜頭淋」7歲及10歲幼子，鄰居聞呼救聲報警。去年底，一名43歲母親，教7歲子功課期間情緒失控，用圍巾絞勒對方頸部，幸及時停手，惟因內疚感反鎖自己在房內企圖上吊，父親收到男童致電求助後報警，案件列「企圖謀殺」。

獨留兒童在家個案疫下增23%

雖然整體虐兒案下跌，但當中涉及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」個案，由244宗上升至300宗，升幅達23%。張寶月分析，疫情下有夫妻分隔兩地，無法找到照顧者交託，亦有案件背景是雙親均須工作維持生計。有關個案主要由保安巡樓、社工探訪察覺，或由兒童離家尋親、買食物時，由熱心途人協助報警。

單親母滯留內地三個月 託朋友照顧8歲童被「甩底」

涉事時間最長個案為去年6月，保安員巡樓時留意到有一名8歲男童連續四日被獨留家中，於是向社會福利署求助，並轉介警方跟進。調查發現同住母親於去年3月往內地探親後，因疫情滯留，離港三個月期間託親戚及朋友照顧，每日僅靠電話聯繫，但「託上託，所託非人」，母親妹妹的男朋友逕自遺留男童一人，男童父親因已分居從無探望。

心理服務課臨床心理學家馮浩堅（左）、家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月（右）。（鄭秋玲攝）

心理服務課臨床心理學家馮浩堅表示，除了傷勢等表徵外，兒童受虐後會有情緒改變，變得沉默、抗拒溝通，與其他小朋友相處時會否變得暴力等，都可以從中見端倪，作為鄰舍如聽到小朋友哭鬧變得頻密，或不是「扭計」，而是受虐呼救訊號。

張寶月指，警方接報後80%案件都會作出拘捕行動，如調查認為涉案人有繼續虐待兒童的風險，會交由社署社工安排託管，並會展跨部門會議跟進個案。對於法改會擬訂立「沒有保護罪」，訂明照顧者不通報虐兒個案須負上法律責任，張寶月表示，警方持開放態度，歡迎改善現行機制，警方與相關政府部門一直保持緊密聯繫。