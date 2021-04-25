有虐兒個案轉介13次仍未處理　雷張慎佳指專業人士介入應及時適切

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-25 12:54

5歲女童被虐致死的事件引發社會關注，點燃強制舉報虐待個案的討論，法律改革委員會稱將於兩個月內完成引入「沒有保護罪」法例的最終報告書，冀明年落實法例。 香港兒童權利委員會主席雷張慎佳今日（25日）在無綫《講清講楚》節目中表示，曾有虐兒個案先後被轉介13次，但涉案兒童仍然不斷受傷害；認為當局應該審視嚴重個案的來龍去脈，而專業人士的介入應該及時、適切，社工、老師等都要明白自己的界限，且經過嚴格的培訓。

雷張慎佳說要解決問題，必須要明白到底發生了什麼事，一直呼籲要有尋根究底的意志。她指過往發生慘劇都不少，應該去檢視來龍去脈，包括施虐者的成長經歷，為何社會上有人對他人的痛苦沒有同理心等等。

香港兒童權利委員會主席雷張慎佳。（資料圖片／張貮龍攝）

她指曾接觸虐兒個案，已經被轉介13次，經老師、教會及社工等檢視，但涉案兒童仍然不斷受傷害。她認為機構要留意不要這樣讓個案轉來轉去，而若是討論立法、配套時，應該要小心去真正保護兒童。

她說有些個案在初時比較輕度，期間也曾與社會人士接觸，但是未能解決到，這需要反思。當下機構有較詳細的指引、方向，但鼓勵、教育、支援的的資源投入相對少，她認為社工、老師都要明白自己的界限，切要經過嚴格的訓練。

身兼兒童事務委員會委員的雷張慎佳還表示，曾深思不再擔任兒童事務委員會委員，指委員會只屬諮詢機構，無論提出甚麼要求或建議，例如要求成立法定委員會、委任兒童專員等，仍然要靠社會建立守護兒童文化，且權責在政府。她形容，要與政府「裏應外合」，透過教育令全社會醒覺，建立關懷、不馬虎、不苟且的文化，就毋須以法律阻止或懲治虐兒行為。