DSE 2021|通識科原校開考　考生：把握應考時與同學相見回憶

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-26 10:42

2021年中學文憑試核心科目通識科筆試今日（26日）開考，考試於早上8時半開始，考生可在8點起入試場準備。 考評局今年4月在四個核心科目試行「原校及地區試場」安排，即大多學校考生可在就讀學校應考，節省安排行程及預先探路準備。亦有考生表示，「呢兩年對我中學生涯失去太多」，會珍惜與朋友相見及一起應考的回憶。 教育局已宣布改革通識科，下學年升讀中四的學生將轉讀「公民及社會發展科」。不少考生都形容十分可惜，「係開闊眼界，引導批判思考機會少咗。」

2021年中學文憑試通識科筆試今日（26日）開考。通識科考試在早上8時半開考，考生可在8點起入試場準備。（余俊亮攝）

《香港01》記者今早到荃灣保良局李城璧中學視察，不少考生認同原校應考安排不錯。住在元朗的謝同學則表示，原校考感覺良好，今早大約提早45分鐘出門，時間已充裕，開考時半小時已到達試場：「唔駛擔心要搵路，唔會唔熟環境、洗手間位置，有原校老師當值，有咩即時可以搵到幫手，都幾好。」

謝同學形容原校考感覺良好，「唔駛擔心要搵路，唔會唔熟環境。」（余俊亮攝）

同屬原校應考的袁同學則直言，第一科是核心科壓力頗大，不斷停課已嚴重影響校園生活，「呢兩年對我中學生涯失去太多」，會珍惜與同學一起應考及相見的機會，「中學最尾兩年應該係我哋本身最開心、最珍惜嘅一年，本身有嘅活動都無，運動會、音樂會都取消晒，畢業旅行及畢業宴都未必搞得成，會好好珍惜大家仲有得相處嘅時間。」

她形容原考校「心情放鬆啲，有識嘅朋友」，而今早亦獲家人打氣，「媽咪有講加油 」。

袁同學形容，第一科是核心科壓力頗大，幸原校應考可與朋友相見，「呢兩年對我中學生涯失去太多」，會珍惜與同學一起應考及相見的機會。（余俊亮攝）

教育局已宣布改革通識科，下學年的中四生轉讀「公民及社會發展科」，即本屆考生將是最後三屆的通識考生之一。袁同學形容，特別珍惜今次考試，「通識科聽聞我哋係後尾幾屆，覺得好可惜，呢科學得詳細，唔會偏袒某啲題材、全面啲，以後考生學嘅、做嘅都少啲。」

考生黃同學形容，「通識成個課程好有趣，由今日香港、中國、全球化係環環相扣，無咗太可惜！」（余俊亮攝）

因會修改課程 考生：感覺係要盡力



考生黃同學則表示，「緊張嘅，努力咁多年都睇呢一舖」，他認為因疫情上網課影響不大，反而通識將消失， 殺科很可惜：「算係末代考生，感覺係要盡力，因為之後課程會改好多，趁宜家好好努力！通識成個課程好有趣，由今日香港、中國、全球化係環環相扣，無咗太可惜！」

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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考生梁同學及劉同學形容原校應考對考生有利，「唔洗搵路，近咗好多」。（余俊亮攝）

考生梁同學及劉同學亦形容，「唔駛搵路，近咗好多」，更認為比起上屆考生，本屆已有心理準備，「上屆唔好彩啲，我哋有準備時間。」她們形容對有機會成為最後數屆的通識科考試感榮幸，會享受考試。

考生盧同學認為，通識科被大幅改革是可惜，開闊眼界，引導批判思考機會減少。（余俊亮攝）

考生盧同學因擔心遲到乘的士到場，返回原校應考，他笑言「始終禮堂啲櫈坐慣咗，相信發揮會好啲」他直言，擔心緊張失準，因疫情下課堂減少，令課程緊迫，影響到溫習計劃；而通識科被大幅改革是可惜，開闊眼界，引導批判思考機會減少：「學少好多範疇，好基本嘅嘢都無得傳承，呢啲係有需要學，學完之後學到公民責任，裁走咁多課，係開闊眼界，引導批判思考機會少咗。」