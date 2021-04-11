公民與社會發展科有校長認為更聚焦　通識科老師：認識國家應全面

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-11 15:32

課程發展議會與考評局公開考試委員會早前開會，通過建議將通識教育科改名為公民與社會發展科，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，維持必修必考，但不設獨立專題探究校本評核。 有中學校長就表示支持，認為過往的通識科往往讓人不知道會教學生哪些內容，能夠將重新對焦，是一件好事。亦有中學通識科老師認為，新的課程明顯正面的東西太多，認為應該做一個「批判性強的愛國者。」

何漢權：新科目可以多些了解國家

教育評議會主席、中學前校長何漢權指出過去的通識科的目標是超越、批判，而國家的內容就十分薄弱，讓教師很沉重，新的科目則可以多一些了解國家，「通唔到中國，好難叫通通識」。他認為教育應該向前看，至於是否未來教師在教學中會受到港區國安法影響，他則認為「心清理正」。

中學校長、布商會教育顧問賴炳華亦同意，新的「公民與社會發展科」重新聚焦，他認同「知識不足，通識難讀」。

教協副會長、中學通識科教師田方澤。（資料圖片）

田方澤：認識國家要全面 做批判性強的愛國者

教協副會長、中學通識科教師田方澤則表示坊間對「批判思考」存在誤解，認為「批判思考」就是批判所有東西。他強調批判思考是要求學生說話需要有理據，無論支持還是反對。他認為新的教材國家的正面內容相對多，但是認識國家需要全面，包括發展限制等等，「做一個批判性強的愛國者。」

教聯會副主席、中學校長鄧飛說社會對通識科存在質疑，而公民與社會發展則不會引起誤會。他認為通國家的知識很重要，而在香港了解國家的負面東西不難，關鍵是學生會否對國情問題的複雜性有低估，未來的教學應該謙卑，難以用「若干口號去教」。

教育局早前公布高中4個核心科目課程及評估改動方案。何漢權認為時間上仍然較為模糊，認為或者可以容許多些時間學生學習中文，增加認同。鄧飛則表示，多了一些空間，希望學校學生可以好好規劃。