張宇人稱食肆員工申報不需醫生證明　曾祈殷指有證明提高可信性

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 15:35

本港新冠肺炎疫情持續，政府早前提出以「疫苗氣泡」為基礎，若食肆或酒吧等處所的員工及顧客接種疫苗後，按程度放寬食肆營業限制。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（26日）於港台節目《千禧年代》表示，員工自我申報確實為最簡便的方法，但他認為問題在於政府如何去核實，否則市民將會產生質疑，建議政府規定需提供醫生證明以提高可信性。 而食肆主管則反駁曾祈殷指，自我申報不會被濫用，因接種疫苗後可安心工作，避免檢測帶來的麻煩。「點會有人想唔打？我哋要搵食，得休息嗰日先可以做採樣。」 同時，飲食界立法會議員張宇人於同一節目稱，填寫聲明表格申報的員工暫時不需提供醫生證明，但強調若政府感覺做法被濫用，不排除會收緊。

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對部分不適宜接種疫苗員工而言 自我申報最方便

曾祈殷指，對於部分身體不適宜接受疫苗的員工而言，自我申報確實為最方便、最簡單的方法。但他指，問題在於政府如何去核實自我申報，否則市民將會產生質疑。「市民會覺得去到一間舖頭，原來好多人都未打，會唔會令人懷疑某程度上真實性係咪咁？」他建議政府規定，自我申報的食肆員工需提供醫生證明，或相關醫學證明，呈交至當局審視情況，認為此舉將可提高可信性。

張宇人︰暫時不需提供醫生證明

不過，飲食界立法會議員張宇人今早在同一個節目稱，若食肆員工因健康理由未能接種疫苗，可填寫聲明表格申報，並須定期每14日接受病毒核酸檢測。但他又指，填寫聲明表格申報的員工暫時不需提供醫生證明，但強調若政府感覺做法被濫用，不排除會收緊，希望大家能夠自律。

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食肆主管指員工接種疫苗反應熱烈 反駁︰自我申報唔會被濫用

然而，食肆主管李先生則致電至該節目反駁指，他所工作的食肆約有逾70名員工，目前已有逾50人接種疫苗。「其實唔會被濫用，全部大部分第一時間去打（疫苗）， 其餘唔打可能因為年紀大先唔打！」

李先生解釋，接種疫苗後可安心工作，避免檢測帶來的麻煩，「點會有人想唔打？我哋要搵食，得休息嗰日先可以做採樣。」他亦澄清，食肆員工的工作壓力較大，部分人士心跳急促，腿部亦出現靜脈曲張，同時年紀較大，因此才不敢接種疫苗。