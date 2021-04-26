地盤工涉姦分居妻　辯方指誣告圖盡快離婚　事主否認自編自導自演

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-26 17:37

地盤工涉恐嚇及強姦分居妻案今（26日）在高等法院續審，女事主X繼續接受辯方盤問，辯方直指X自願刪去Facebook上「單身快樂」的帖文，亦是自願發放原諒被告的帖文，又為了不用等分居兩年後才能與被告離婚，所以誣告他，並自編自導自演強姦事件，但X不同意說法。

35歲被告被控刑事恐嚇和強姦兩罪。控罪指，被告於2019年3月15日，在屯門某單位威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年4月9日，在同一單位強姦X。

X稱曾遭被告強吻 辯方指X是自願

辯方盤問時，質疑女事主X在庭上的說法，與其口供及當初向警方所述有出入，直指她「講大話」，但X否認。辯方又指相關Facebook帖文是X自願發放及刪除，因為X知道被告在意X從沒在Facebook上提起他，而X這樣做是為安撫被告，使被告與她性交，從而誣告被告強姦，令她不用等分居兩年後才能離婚，X否認說法，也否認強姦指控是她自編自導自演。

X在盤問期間又透露，有一次她到被告母親家接回幼子後，被告見到她時，突然上前狂吻她。但辯方指有關「強吻」情況其實是X自願，因為她要「氹」被告替她暫時照顧幼子，好讓她可以外出，但X稱絕無此事。

案件編號：HCCC3/2020