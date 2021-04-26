DSE｜聖馬可中學3學生曾到有患者地方　周一至三到校應考生要轉場

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-26 21:42

DSE中學文憑試主科今日（26日）開展，聖馬可中學校方上周末公布，3名學生因早前曾到有確診者地方，需強制隔離檢疫至本周六（5月1日），學校今、明暫停開放以便進行徹底清潔。考評局安排今日至周三（28日）到該校應試的考生，改往天后皇仁書院等學校應試。

本周一至三到筲箕灣聖馬可中學應考的DSE考生，須轉到其他學校應考。（資料圖片 / 高仲明攝）

聖馬可中學日前向家長發出通知，表示在上周六（24日）接獲衞生防護中心通知，兩名中四及一名中五的學生早前到過有確診者出現的地方，需要即日至5月1日接受強制隔離檢疫。衞生防護中心要求學校要徹底清潔及消毒，校舍今日及明日暫停開放。

考評局今日安排到聖馬可應考通識教育科的考生，轉到小西灣中華基金中學(一般試場考生)或明愛柴灣馬登基金中學(特別試場考生) 應考。原定明日（27日）到聖馬可應考應考英國語文科卷一及二、後日（28日，星期三）到該校應考卷三的考生，需要改往天后皇仁書院(一般試場考生)或小西灣福建中學(特別試場考生)。

黃埔ABC國際幼稚園學生父親初步確診

另外，黃埔ABC國際幼稚園今日亦接獲有學生父親初步確診新冠肺炎，該父親未曾出現在黃埔分校，但學生的最後上課是4月24日。學校已就事件逐一通知家長，也全面消毒課室，相關任教老師已安排進行檢測。

《2021年DSE試場疫情預防措施》