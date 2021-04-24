科興疫苗｜30歲以下今開打　少女誤以為供應期有限：驚遲啲冇得打

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-24 14:51

疫苗接種計劃擴展至16-29歲市民，今日（24日）陸續有該年齡層市民到官涌市政大樓疫苗接種中心接種疫苗，有年輕市民誤以為早前政府宣布供應期有限的復必泰疫苗為科興疫苗，所以在首天前來接種；亦有居港內地市民期望接種疫苗後可早日回到內地並且不須隔離。

政府早前公佈疫苗接種計劃將擴展至16-29歲，當中18-29歲市民可選擇接種復必泰或科興疫苗，而18歲以下則只可接種復必泰疫苗，並且需要有家長同意書。

今日（24日）為18-29歲市民接種科興疫苗的第一日，記者今早到官涌疫苗接種中心觀察情況，陸續有18-28歲市民到場接種疫苗，但佔整體接種人士比例不多。

誤以為八月後不能接種 少女首日即打科興疫苗

陳小姐於疫苗接種計劃擴展首日別前來接種科興疫苗，她誤以為早前政府宣布截龍的復必泰疫苗為科興疫苗，驚「遲啲冇得打」，但她亦表示身邊朋友大部分都已接種科興疫苗，而且據她所知復必泰疫苗的副作用較大，所以都會選擇接種科興疫苗；居住於葵涌的她特意跨區前來佐敦前種疫苗，她表示於網上預約時其他接種中心早已約滿，最快亦要於五月中才有空位，唯獨官涌接種中心有空位，而今日亦剛好放假，所以便跨區前來接種疫苗。

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接種疫苗望早日通關 回內地可免隔離

早前已接種疫苗的居港內地市民韓先生今日陪同26歲的女友曹小姐前來接種疫苗，他們表示希望接種疫苗後可以早日通關，並且回內地時可以免檢疫，她們大約於半年前曾回到內地一次，但當時回去需要接受隔離，兩地隔離時間加起來差不多花了一個月，加上需要租住酒店並定期進行檢測，希望接種疫苗後過關不需要接受檢疫，可以更方便；對於疫苗的選擇，她們認為復必泰疫苗的技術太「超前」，對用傳統技術的科興疫苗較有信心，她們亦了解到科興疫苗效用只有50%，但認為「總比沒有強」，亦不會擔心疫苗不被其他國家認可，因為疫苗有按該有標準製成。

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接種疫苗望通關回鄉 唯擔心疫情再爆發久久不能通關

22歲的陳小姐亦於今日到官涌疫苗接種中心接種疫苗，她一路都以為疫苗早已開放接種，惟最近預約時才得知剛開放予16-29歲市民接種，對此她感到自己「好好彩」；陳小姐表示自兒時住在深圳，即使後來到香港生活亦不時會回到深圳旅遊，但自從疫情後已有長時期未能返深圳，亦感到不習慣，所以接種疫苗後最大願望便是可以「返大陸」。

但對於通關她則表示不太樂觀，對疫情控制亦感到擔心，「驚又爆又唔通關」，並認為政府適當時應作出約束，「好咗又放寬又反彈，白費成件事」，她又以兩地防疫進行比較，指內地防疫時街上明顯會變得冷清，但香港的街道無時無刻都很多人，亦覺得香港的限聚令亦不是很嚴格，所以希望政府可加強對疫情控制，以免疫情再度爆發。