面世24載　八達通推手講述前世今生　究竟「嘟」一聲係點構思？

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 07:30

政府於今年初宣布推出電子消費券，八達通作為港人最常用的電子支付工具，獲選協助政府派發消費券。其實，八達通自1997年9月1日推出起，已陪伴港人渡過四份一個世紀。雖然現時世界各地，包括鄰近地區日本、台灣等地，亦流行以智能卡取代現金乘搭交通工具。不過香港作為全球第一個使用該系統的城市，究竟當年為何能領先其他國際城市一馬當先跑出？港人耳熟能詳的「嘟」一聲，當時又如何構思而成呢？ 由1995年開始，一直負責八達通計劃至今的技術總監甘志深，憶述20多年前的種種情況，為《HK01》讀者逐一娓娓道來。

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地鐵公司於1992年已設想八達通支付系統

八達通公司在2002年正式易名前，前身為聯俊達有限公司，由本港當時最主要的交通機構，包括未合併前的地鐵及九廣鐵路、九巴、城巴、油麻地小輪（2001年轉售股份予新巴及新渡輪），於上世紀90年代合資成立。從此以後，港人不需以通用儲值票乘搭地鐵，亦不必再準備散銀乘搭巴士。

八達通技術總監甘志深指，當時八達通計劃的發起人為地鐵公司，為了改善儲值車票系統的安全性，於1992年開始籌劃，將新系統、技術、合約等方面的要求，甚至對未來擴展的方向，包括汽水機、門禁系統、零售應用等亦有所設想，全部濃縮至3本計劃書內。換言之，後來為港人的生活習慣，帶來翻天覆地變化的八達通，最初便由3本計劃書孕育而成，可謂影響深遠。

八達通技術總監甘志深指，當時八達通計劃的發起人為地鐵公司，為了改善緊儲值車票系統的安全性，於1992年開始籌劃。（羅君豪攝）

「八達通點用㗎？好易啫，放響面，嘟一聲，睇到箭咀就過得啦！」

相信港人對八達通的「嘟」聲，早已非常熟悉，但當初是如何構思出來呢？原來該3本計劃書中，已提及到提示音的頻率要求，主要分為4種，即現在的成人、小童、長者、餘額不足的提示音。甘志深指，程式員根據要求製成聲音後，大家當時覺得非常合適，便無考慮其他音響，「一錘定音」並沿用至今。

其實在八達通推出前的通用儲值票，插入地鐵閘口是不會發出聲響。甘志深進一步解釋，八達通的「嘟」聲有便市民辨認，當時1997年更推出一個教育廣告，找來一名男童教導市民使用。而事實上時至今日，「嘟」聲已成為八達通的代表聲。「早期點解會用嘟呢個聲？因為可以用文字表達出嚟，好簡單話畀客人聽，你聽到嘟一聲代表成功交易喇，呢個Message好容易帶出。」

記者翻查當年的廣告短片，該影片時長為30秒，內容講述一名男童教導成年人使用八達通。「八達通點用㗎？好易啫，放響面，嘟一聲，睇到箭咀就過得啦！記住唔好兩張搭住用喎，唔使除膠套㗎，連埋銀包過都得！無論乜野情況都係扣一次錢啫。」

通用儲值票安全性低 就如錄音帶僅得讀寫功能

問到80年代開始使用的通用儲值票，與八達通於安全性上的分別。甘志深以錄音帶作比喻，由於通用儲值票沒有處理器及晶片，僅得讀取功能，卻不能互相認證。相反，八達通就如小型電腦能回應安全問題。「以前張卡做唔到，容易抄落另一張飛度。智能卡嘅話，你唔知我條安全鎖匙，根本睇唔到入面裝住咩嘢。」

八達通技術總監甘志深於1997年9月2日，曾到九龍塘地鐵站觀察使用情況，並接受傳媒訪問。（八達通提供）

剛推出3個月即賣出逾300萬張

星移斗轉，八達通由當年的科技新星，一躍成今日的龍頭大佬，成為香港普及度最高的電子支付工具，面臨新崛起的挑戰。過去數年，內地流行的二維碼電子支付進入本港，但傳統商戶或街市攤販普遍使用現金，市民乘坐交通工具則習慣使用八達通，究竟當時八達通剛推出時，又是否遇到同樣的困難呢？

甘志深憶述，通用儲值票在90年代時，已約有七至八成港人使用。由於該儲值票設有尾程優惠，即使餘額不足以繳付車資，仍可免補差價，「去到最尾嗰程剩返一豪子，都可以搭最長嘅車程。」

為了讓港人改用八達通卡，八達通推出9折乘車優惠，以彌補通用儲值票的尾程優惠。或因如此，在八達通在推出3個月後，即賣出逾300萬張，令通用儲值票於1999年退出歷史舞台，成功取而代之。「當時大家覺得（八達通）好方便，唔使再插張飛入去再掹返張飛出黎，擺銀包或掂一掂就攞返走。」

八達通2000年初踏足零售市場撞板

「買嘢幾時都可以用Cash，但搭車搭地鐵較為麻煩，如果你要買一張單程飛，或者用散紙入返錢箱入面，有時未必夠足夠散紙。所以我哋早期發展到零售嘅時候，的確遇到你頭先所講嘅問題。點克服啲人唔慣用現金呢樣嘢？」

雖然在交通的業務上大獲全勝，但八達通沿著其計劃書的發展方向，於2000年取得金管局的許可證，將就如其英文名「Octopus（八爪魚）」般伸向零售市場。雖然已攻佔交通市場，但甘志深憶述當時市民不願使用八達通於商舖付款，零售業務的上升幅度緩慢。

「我哋問客人明明個袋有八達通卡，商戶亦收八達通，點解唔用呢？ 當時亦有啟發性答覆畀我哋，因為我驚張卡啲錢用晒，到我返屋企搭巴士或去地鐵站就唔夠錢。」

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總結經驗︰「如果去到三成人用嗰時，就會飆升得好快」

因此八達通明白到，若渴望將業務擴展至零售用途，必須增加充值渠道。發展至今日，市民幾乎在任何地點充值八達通，包括地鐵站的客務中心、增值機、便利店、麥當勞等連鎖餐廳等。甘志深亦表示，八達通已擊敗90代末的Mondex、Visa Cash等競爭對手，現時零售業務所帶來生意額遠超交通。

甘總結過去的經驗指，「人嘅習慣唔係咁容易轉變，用開Cash要有一啲時間去改變。有時少人用又未必好願意用，但如果去到三成人用嗰時，就會飆升得好快。因為見到多咗人用，佢自己信心大咗，唔會話驚阻慢咗後面帶來麻煩。係我哋推行咗咁耐睇到嘅經驗。」