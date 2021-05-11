八達通｜被二維碼超越？　技術總監透露未來構想　兩手空空即入閘

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 07:30

相信港人對八達通並不會感到陌生，八達通自1997年9月1日推出起，已陪伴港人渡過四份一個世紀。雖然八達通最先使用Sony研發的智能卡技術，甚至比日本JR鐵路公司搶先4至5年，但隨著科技的日新月異，八達通亦面臨新掘起的競爭對手，近年中國內地流行二維碼電子支付，更被不少港人視為進步的象徵。 八達通技術總監甘志深在1995年加入地鐵公司，一直負責八達通技術範疇的工作。他透露，正密切關注蘋果公司的Ultra Wideband技術，「較為長遠啲想法係，將來過地鐵閘唔需要攞埋手機出嚟，你袋住手機埋去閘門就會打開。」 談到目前八達通的發展，他坦言在線上及App方面，確實有進步空間。但他亦指，八達通的理念為簡單易用，或因此令市民誤解，以「公共交通費用補貼」為例，在市民簡單地嘟卡的背後，其實涉及複雜的計算，「將卡拍埋嘟就完成到，過程簡單，背後可能做埋一大輪嘢，先做到咁嘅效果。」

關注蘋果新技術︰將來過地鐵閘唔需要攞埋手機出嚟

科技發展日新月異，就如馬拉松長跑，稍有不慎便會落後如人前。 蘋果公司上月初宣布，現時搭載於iPhone 11的Ultra Wideband（UWB），將開放其技術規格給第三方晶片組廠商。八達通技術總監甘志深透露，該技術能準確量度距離及方向，正密切關注是否能應用在非接觸式支式。「較為長遠啲想法係，將來過地鐵閘唔需要攞埋手機出嚟，你袋住手機埋去閘門就會打開。」但他強調，目前是初步研究階段，每日會密切留意該技術的最新發展。

倘若不久將來，八達通能夠運用該技術突破電子支付的形式，相信屆時市民對八達通的看法亦會再度改變，重回24年前獨樹一幟的創新形象。

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其實在盛行手機電子支付前，八達通已設想到手機嘟卡的概念，故配合當時流行的Nokia 3310，推出八達通專用手機電池蓋。其後亦推出iPhone4專用的八達通手機背貼，更提供3種顏色選擇。不過近年中國內地流行二維碼電子支付，被不少港人視為進步的象徵，認為八達通不再像以往創新，究竟八達通是否已陷進停頓不前的困境呢？

簡單嘟卡的背後涉複雜計算

甘志深則回應指，其實八達通一直以來沒停止過改進的步伐，例如近年增加Apple Pay功能，並不斷完善App的功能。但八達通基於企業的保密協議，一些計劃在步進成熟階段前，不會向大眾透露過多消息。但他坦言，八達通在線上及App方面，確實有進步空間，「平心而論，有啲地方我哋的確可以做得更加好。」

甘志深續說，八達通的理念為簡單易用，或因此令市民誤解，「我哋唔會要個客做好多嘢，要撳好多個掣先做得到，盡量係簡單拍埋去。」他以「公共交通費用補貼」為例，在市民簡單地嘟卡的背後，其實涉及複雜的計算，才能確保有效及穩定運作。「將卡拍埋嘟就完成到，過程簡單，背後可能做埋一大輪嘢，先做到咁嘅效果。」

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八達通比日本JR鐵路公司搶先4至5年

甘志深於1995年加入地鐵公司，由首日工作開始已負責八達通的計劃。他指，八達通更是全球最先使用Sony研發的智能卡技術，甚至比日本JR鐵路公司搶先4至5年。他滔滔不絕講解背後的原理指，八達通內設的天線將電波轉化成電流，再儲存資料至晶片，其電流足夠於0.3秒完成安全認證，「好早期好早期智能卡係有電池喺入面，到我哋推出嘅時候唔需要電池，可以話係有部小電腦喺張卡入面。」

同時，八達通的產品亦一直推陳出新，甘志深均如數家珍逐一介紹，其中2000年推出八達通手錶，形容為重要的里程碑。當時八達通委託Sony製作縮小的裝置，如減短天線長度等，以便藏於手錶內。其後，八達通利用該技術於2005年推出迷你八達通卡，再於2007年推出八達通公仔鎖匙扣，當時大獲市民歡迎。

八達通技術總監甘志深於1997年9月2日，曾到九龍塘地鐵站觀察使用情況，並接受傳媒訪問。（八達通提供）

對上《風波裡的茶杯》感受深刻︰冇諗過作為IT人有咁嘅機會

從最初的3本計劃書至今，甘志深坦言在負責八達通計劃前，過往負責的產品僅服務數百人，現在則服務數百萬港人，為他帶來莫大的滿足感，因此慶幸當年加入地鐵公司。雖然當時的職位為「系統設計經理」，卻要「一腳踢」負責多個業務範疇，包括技術、公關、傳媒訪問，甚至到立法會接受議員質詢。

回首20多年，甘志深直言感受良多、往事歷歷在目，例如1997年9月2日八通達啟用翌日到九龍塘地鐵站接受傳媒圍訪。「睇返轉頭係好Valuable experience（有價值的經驗），冇諗過作為IT人有咁嘅機會，接觸好多唔同嘅人，涉獵到傳統IT以外嘅職責，冇諗過自己要上立法會解釋一啲野， 冇諗過要上大班（鄭經翰）嘅《風波裡的茶杯》。我上過兩次，亦冇諗過面對成班記者圍住做扑咪訪問，因為你講錯一句說話，就幾嚴重，當時未經過嚴謹嘅傳媒訓練。」