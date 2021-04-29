資助5,000元裝八達通機等非接觸付款　第二輪持牌小販明起申請

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-29 12:12

新冠肺炎之下，有不少市民會選擇八達通、信用卡等非接觸式付款，避免現金交易時傳播病毒。政府去年已向街市商戶推出資助計劃，無個檔位提供5,000元，鼓勵他們安裝非接觸式付款設備，而計劃第二輪推展至持牌小販，有興趣商戶可以於明日（30日）起申請，食環署預計，整個計劃可有9,000個食環署街市檔位租戶及5,700個持牌小販受惠。

街市的肉檔引入八達通收費。（資料圖片／鍾偉德攝）

食環署及房委會今日提供簡介會，向服務提供者講解資助計劃詳情，商户需承諾簽署最少兩年合約。有儲值支付工具發行商派代表出席，包括八達通及AliPay等。

食環署發言人指，計劃旨在減低街市傳播病毒的風險，食環署轄下街市，包括熟食亭、市場等，每個合資格檔位的租戶及持牌小販，都可申請5,000元一次性資助，用於非接觸式付款的初期安裝費用和其他收費，而選用的付款方式，須經金管局監管的銀行或儲值支付工具持牌人，或信用卡計劃處理。

商販在與服務供應商簽訂合約前，須先向食環署提交申請並獲原則上批准，而有關合約年期亦不能少於兩年。有意申請的商販要在6月30日或之前提交申請。

是次為第二輪資助，去年10月起公眾街市商販已可申請第一輪資助計劃，按立法會文件，首輪計劃有3,950宗申請。

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