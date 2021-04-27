10安老院舍僅20院友打針　接種率不足2%　業界：較預期少很多

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 19:30

安老院舍為優先接種疫苗群組，首輪挑選了10間院舍，外展接種計劃由本月13日開始。社會福利署表示，截至上周六（24日），外展團隊及到診註冊醫生分別到10間院舍，合共為20名院友注射疫苗，料本周將外展安排，逐步推展到全港其餘約1,100間院舍。10間優先院舍共有近1300名院友，即目前僅約1.5%人已經接種。有業界明言，較預期少了很多，惟理解長者擔心是人之常情，鼓勵更多員工主動接種。

社會福利署表示，截至4月24日，外展團隊已到訪6間安老院舍，合共為10位院友及2位員工接種復必泰疫苗；至於到診註冊醫生則到訪4間院舍，為10位院友及6位員工接種科興疫苗。

社會福利署表示，截至上周六（24日）已到6間院舍，合共為20名院友注射疫苗。（資料圖片）

署方表示，外展團隊及到診註冊醫生，已完成首10間安老院的外展接種安排，為表明同意打針，並經醫生評估適合接種有關疫苗的院友，以及員工完成接種第一劑疫苗。外展安排過程順利，院友及員工並無感不適。

另外，政府總結在首10間安老院提供外展接種安排經驗，並於本周開始將外展安排逐步推展到全港其餘約1,100間院舍，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院。社署強調，外展安排會繼續謹慎地進行，以讓院友在穩妥有序的情況下接種疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

安老服務協會主席陳志育。（梁鵬威攝）

0間優先院舍共有近1300名院友，最終僅得20人接種，即約佔1.5%人已經接種。香港安老服務協會主席陳志育認為，實際數字「比預期少很多」，認為其中一原因，是不少長者受到社會氣氛、繼而卻步。另外，他相信評估長者身體狀況的醫護，亦非常謹慎，故實際接種人數，較報名人數少。

他認為，長者接種率低，對未來恢復探訪等亦有一定影響，「始終疫苗可以減低感染後的併發症」，惟理解長者擔心是人之常情，反而鼓勵更多員工接種。陳說，社署近日向全港院舍發信，提出為到院為員工注射，雖然安排來得遲，但對員工而言更方便，增加接種誘因。

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻指，反應屬預期之內，認為社會普遍持觀望氣氛，「不會貿貿然叫長者去打」。他亦說，昨日已有外展醫護，為其轄下一間院舍長者接種疫苗，過程順利，該院約110名院友，4人願意接種，惟經評估後，僅得3人可接種，解釋目前機制下，除家屬、長者意願外，亦須經醫生評估，如「過三關」，故實際接種人數，或較預期更少。