BNO︱英政府發中文版歡迎小冊子　詳列資訊：港人將感到賓至如歸

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-08 16:57

英國BNO「5+1」移居英國計劃自今年1月31日起接受申請，截至上月中，收到約2萬7千宗簽證申請。英國政府今（8日）發布中文版歡迎小冊子，詳細提供英國就業、創業、住屋及醫療保健等資訊，助港人於英國安頓下來。

▼英國政府中文版歡迎小冊子內容▼

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房屋大臣：向港人提供前所未有待遇

小冊子由英國首相約翰遜撰寫序言，他代表全國人民向港人表示最熱烈的歡迎，並指港人將在英國有賓至如歸的感受。他說，英國一直擁有悠久而令人驕傲的歷史，歡迎在原居地權利和自由受到限制的人士移居英國，又稱自一個多世紀以來，英國蓬勃發展成為自由和繁榮的社會經濟體，人們可以隨心所欲地表達自己，並盡其所能地發揮才華。

房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺與內政大臣彭黛玲在序言中指，英國會信守諾言並履行對香港人的責任，他們正在向持有BNO身份人士及其家屬提供前所未有的待遇。他們說，希望港人有賓至如歸的感覺，他們與地方議會合作製定了計畫，幫助港人申請工作、創業、接受教育，並提供所需要的英語學習教學。

支付英國醫療保健費後 可免費使用大多數英國醫療服務

在就業方面，小冊子提到港人一旦獲取BNO簽證，即享有工作權，可從國家職業服務局獲得就業建議和輔導，該網站載有各式各樣的行業職位和升遷途徑，亦可在地方和全國性報紙或招聘網站上尋找招聘廣告、向招聘機構登記等。

小冊子亦提到港人在支付英國醫療保健費並獲得簽證後，有權免費使用大多數英國醫療服務（NHS服務），但仍可能需要支付額外的服務費，包括處方藥和牙科護理等。

小冊子指出，獲得BNO簽證的許可後，港人仍屬於「不允許領取公共福利（NRPF）」，即無法領取大多數公共福利，包括政府支付的福利、稅收抵免和住屋補助。不過BNO簽證的持有人在特定情況下，例如面臨貧困等，可以申請解除 NRPF 限制條款。