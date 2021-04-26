BNO｜調查指抵英港人難覓居所　團體盼英方釐清租屋權

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-26 23:24

不少港人選擇申請BNO簽證移居英國，英國港僑協會、克尼華人社會服務中心、HKARC等團體今天（26日）召開網上記者會，關注港人抵英後的居住問題及情況。港僑協會提到，根據去年12月政策報告，有高達七成三初抵英港人認為「尋找住屋」爲最大生活困難，租樓問題令不少計劃或已移民英國港人感沮喪。 團體指出，按現時指引，持BNO簽證人士應擁有至少兩年半或五年租權，建議英國當局釐清有關BNO簽證人士租屋權的指引。

不少港人以BNO簽證移居英國。（gettyimage）

七成三視「尋找住屋」爲最大生活困難

英國港僑協會在12月政策報告中提到，以問卷訪問283名計劃移英的港人，52%人表示抵步後租住單位，13%人選擇「隔山買牛」，22%人租住酒店或青年旅舍牀位，高達七成三初抵英港人認為「尋找住屋」爲最大生活困難，租樓問題令不少計劃或已移民英國港人感沮喪。

他們又指出，一些新到埗人士反映由於在未有工作的情況下缺乏信用參考，即使他們願意支付比正常情況下更多按金，在租賃住所時亦遇上困難；簽署租約時，租客通常需要提供永久住址證明，但租賃代理有機會不接受己抵英人士用酒店或Airbnb地址作租用單位之用。同時，開設銀行戶口同樣亦需要永久住址，問題亦與簽署租約一樣。

團體提出多項建議，包括建議英國當局釐清有關英國海外國民簽證人士之租權的指引，訂明持英國海外國民簽證人士應擁有至少兩年半或五年租權，又建議爲業主及地產經紀出版詳細指引及舉辦座談會以增加其對LOTR和或BNO情況之認識。

團體又建議當局考慮與房屋協會、酒店、旅舍民宿合作提供緊急臨時住宿，以用者自付爲原則，爲香港人提供可靠短期租住選擇，以便港人抵埗後可先處理開辦銀行戶口，及尋找長期住所等等事項。