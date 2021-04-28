西九文化區216億撥款用剩79億　3B區涉70萬平方呎商業項目將招標

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-28 14:18

西九文化區管理局今日（28日）向立法會提交最新的財務狀況文件。文件顯示，政府於2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，在連同投資回報下，去年財政年度完結時餘額只剩下79億元。另外，管理局會在下年與發展局推出第一個「建造、營運及移交」的3B區商業項目，整體總樓面面積約為70萬平方呎，預計今年下半年招標，2024年落成。

西九龍文化區在2008年7月獲立法會財務委員會通過的216億元一筆過撥款。（資料圖片 / 羅國輝攝）

據西九文化管理局向立法會提交的最新財務狀況文件指，由2008年7月獲立法會財委會通過的216億元一筆過撥款，截至去年財政年度完結時，連同累計投資回報78億元，在扣除資本項目、博物館藏品和相關費用，以及營運開支的累計支出達215億元後，一筆過撥款的餘額為79億元。

▼西九M+博物館年底開幕▼

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M+博物館支出為10億元 未來3年再用1億元

在216億的一筆過撥款中，有17億元撥作購買M+藏品以及籌備展覽、設立圖書館和購置藏品修復工作室設備。截至去年度，為籌備M+博物館開幕工作的支出為 10 億元，預計未來三年將動用1億元開支。而M+至今已接收價值約14.3元的捐贈藝術品。

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去年財政年度營運赤字達4.91億元

去年度的營運支出為9億100萬元，較原定估算的13.3億元減少32%，即逾4億元。至於營運入則較預計的3.46億元，增加19%，達4.1億元。由於營運業績有改善，去年度最終的折舊及利息支出前的營運赤字由最初預計的 9.87億元收窄50%至 4.91億元。

西九管理局相信，今年度的營運業績亦會有所改善，上調營運收入由3.64億元至5.48億元，支出則由17.34億元下調至16.43億元。

對後疫情時期市場反應保持樂觀

至於管理局以「建造、營運及移交」模式與發展商合作的第一個項目，總樓面面積約為 6.5萬平方米，3B區的藝術廣場大樓商業項目，預計於今年下半年招標，2024 年落成。惟即使目前市場在後疫情時期仍存在不明朗的因素，但管理局對招標的市場反應保持審慎樂觀。