西九M+今年底開幕　外牆設LED「大畫布」天台花園可飽覽維港景色

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-12 21:20

受工程多度延誤影響的西九文化區M+博物館，由動工至啓用前後花7年時間，終可望今年底開幕。西九文化管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，團隊正進行館內籌備工作包括內部裝修和運送永久藏品等，冀疫情回穩後，可作盛大開幕。 M+以收藏當代視覺文化展品為主，當局今安排傳媒率先預覽，大樓佔地約6.5萬平方米，將設33個展廳、3間戲院等，亦有可飽覽維港景色的天台花園等，大樓外牆亦設LED巨幕，日後從對岸遠晀可見M+展品影像及宣傳短片等。

M+大樓底下原是港鐵機場快線及東涌線鐵路隧道，建築師團隊指，決定在隧道旁開闢大型展區「潛空間」，日後可予館方放置裝置藝術等大型展品。(李澤彤攝）

藏品約8000件 兩成屬本地藝術家作品

座落維港旁的M+ 博物館，屬西九文化區首批設施，大樓工程原預算為59億元，2015 年動工，2018 年完成平頂，工程最終開支則有待「埋單」計算。定位方面，M+ 屬於跨領域視覺文化博物館，主要收藏及展示20及21世紀來自香港、中國、亞洲以至世界各地視覺藝術、設計與建築及流動影像。該館現時有約7,978件館藏，約20%屬於本地藝術家作品。

M+以具摩登風格的清水混凝土設計作主打，館內亦巧妙融入不少竹枝元素，立體呈現本土竹棚結構特色。(李澤彤攝）

入場費待定 馮程淑儀：希望最多人參觀到

M+博物館建造一波三折，先後經歷承建商新昌財困，導致工程延誤，需要更換承辦商，隨後又受疫情影響，入伙紙一再延取。西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，M+於2018年更換工程承建商，另須委聘合約管理人等，加上疫情所致物料延運，工程延誤是無可避免。

她又稱，當局去年12月取得入伙紙後，團隊已加緊趕工，盼追回進度，又指目前疫情下開館不理想，故希望待疫情緩和後，可作盛大開幕。

至於入場費方面，馮程淑儀表示，有與董事局作出討論，「希望最多人參觀到」，相信即使收取入場費，亦會相對低廉。她又提到，M+將成為本港以至全球最新文化建築地標，是繼1977年開幕的巴黎龐比度藝術中心後，全球最大的當代視覺文化博物館，可吸引市民和旅客到訪。

以琉璃瓦作外牆組件耐熱耐濕

佔地約6.5萬平方米的M+，樓高18層，博物館群建築物呈T字型，以一縱一橫的結構建設而成。M+以具摩登風格的清水混凝土設計作主打，館內亦巧妙融入不少竹枝元素，立體呈現本土竹棚結構特色。

M+將設23個展覽廳、3間戲院、1間多媒體中心、1間學舍、1間研究中心、餐廳以及可飽覽維港景色、與藝術公園相連的天台花園，屆時M+的縱向大樓南面外牆，將設面向維港的巨型LED屏幕，M+博物館館長華安雅笑稱屆時可作博物館的「大畫布」，向外展示M+的多媒體影像，以及相關宣傳。Herzog & de Meuron協理與M+項目總監蔡培祥表示，有別於一般商業大廈的玻璃幕牆，M+以琉璃瓦作為外牆組件，既可耐熱耐濕，亦可對天際變化有直接回應，「唔同時間、唔同季節去睇（幢大樓外牆），都有唔同質感。」

此外，M+大樓底下原是港鐵機場快線及東涌線鐵路隧道。建築師團隊指，該原有格局本是挑戰，後將其融入設計，決定在隧道旁開闢大型展區「潛空間」，日後可予館方放置裝置藝術等大型展品。