飲食業工友開工不足舉債度日　勞聯促政府設失業停工援助金

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-28 13:39

新冠疫情影響超過一年，香港各行各業都受到不同衝擊，很多工友無奈遭放無薪假，生計受影響。55歲曾生疫情前做飲食業，月入2.3萬元，可供一家三口生計，疫情後開工不足，一個月最多賺幾千元，只能藉債度日，現在已經背負近20萬元債款，苦不堪言。 港九勞工社團聯會呼籲政府正視勞工苦況，推出失業現金支援，協助工友度過難關。

勞聯呼籲政府設失業或停工援助金。（袁澍攝）

勞聯副主席譚金蓮指出，香港勞工市場在18個月之內急劇惡化，失業率由2020年1月的3.3%升至上個月的6.8%，就業不足率則從1.2%升至3.8%。她指出，疫情持續影響下，僱員被迫放無薪假、被迫停工、被減薪甚至被裁員的情況在不同行業已非常普遍，尤其放無薪假日數比例高、持續時間長，對打工公仔女生計的影響和傷害程度可想而知。

逾九成受訪者贊成政府盡快設立失業援助金

勞聯副主席儲漢松表示，根據2020年12月發佈的調查，492名航空業僱員在調查前半年開始收入大跌，當中五成受訪者的個人收入減少30%至50%，約一成受訪者更表示接觸只能夠維持一個月，九成一受訪者贊成政府盡快設立失業援助金；另外在訪問的163位飲食業官員， 30.9%已經被解僱， 63.1%表示收入減少一半以上， 29.4%表示完全沒有收入。他表示，工友好多都水深火熱。

飲食業員工曾生稱，疫情下遭裁員，已欠債近20萬。（袁澍攝）

今年55歲的曾生，疫情前是飲食業員工，政府保就業計劃完結後便遭解僱，只能炒散度日。疫情之前，他一個月可以賺23,000元，炒散後間中一個月只可開工兩日，在最多只開工十多天的情況下，收入只餘下幾千元。家中3口，全部靠他獨力支持，無奈之下，他只好不停借錢，至今已經負債約20萬元，他說，無論是失業援助金，還是政府擔保的借款都歡迎，「吊住條命先啦。」

港九勞工社團聯會呼籲政府正視勞工苦況，推出失業現金支援，協助工友度過難關。（袁澍攝）

勞聯指出，類似的工友有不少，呼籲政府為失業、停工僱員提供失業援助金，向他們發放連續6個月的每月9000元津貼；放寬「百分百擔保個人特惠貸款計劃」給嚴重放無薪假的勞工申請；參考「建造業議會紓困基金——註冊工人多技能培訓項目」，政府全面向各行業推行相關項目，助待業、停工或收入大減的僱員，學新技能提升資歷。

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