失業人士8萬元特惠貸款周三起可申請　一文看清10間參與銀行資料

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-27 18:01

今年《財政預算案》中，財政司長陳茂波宣布將設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，讓失業人士申請上限8萬元的特惠貸款。金管局今宣布，計劃將於明天（28日）起接受申請，為期6個月，有中銀、匯豐、恒生、渣打等共10間銀行參與，有需要市民可向相關銀行辦理申請手續。

陳茂波於財政預算案提出，為失業逾兩個月人士提供百分百擔保貸款。（資料圖片）

貸款額為原來平均月入6倍 最高借8萬元

金管局表示，18歲以上、失業至少兩個月的香港永久居民，就可申請貸款。還款期最長6年，實際年利率固定為1%，可以選擇首12個月還息不還本，而在還款期前還清貸款，可以獲回全部已繳利息。

如要申請貸款，申請人需要提供去年1月至今年2月之間，至少3個月的工作和主要經常收入證明，亦要提交申請貸款期間，已失業至少兩個月的聲明及證明，就可借到原來平均每月收入的6倍，最低借5,000元，最高可借8萬元。

百分百擔保個人特惠貸款計劃詳情

4月28日起可向銀行提出申請

金管局指，申請人士可以在4月28日起，透過中國銀行、東亞銀行、恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行等共10間銀行提出申請，而集友銀行及眾安銀行會在5月接受申請，並稱會繼續有其他貸款機構陸續加入。

財政司長陳茂波表示，盼以計劃為失去主要經常收入的人士，有輔助性質的財政選項，協助應對暫時困難。

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