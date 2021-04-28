房委會6萬伙資助出售單位已補價　去年補價宗數創五年新低

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-28 16:24

當資助出售房屋補價後，單位便能在公開市場出售或出租。運房局今日（28日）回覆立法員書面質詢時指，現時房委會已補價的資助出售單位約有61,320伙，去年補價單位創五年來最低，平均每個單位要補價166萬元。至於房協單位，平均每個單位要補價210萬元，屬於「夾屋」的浩景臺、悅海華庭有最多補價單位。 此外，局方亦透露，上年度的地價收入大減，按年減少530億元，創五年新低。

當資助出售房屋補價後，單位便能在公開市場出售或出租，現時房委會已補價的資助出售單位有約6.1萬伙。（資料圖片/歐嘉樂攝）

運房局表示，截至今年3月，房委會已補價的資助出售單位有約6.1萬伙，當中包括5.89萬伙居屋單位，以及約2,370個租置單位。

房委會平均每個單位補價166萬元

資料顯示，房委會去年共有572個資助出售單位補價，是過去五年最少，平均每個單位須補價166萬元。相反，房協資助出售單位去年則有128伙補價，反創五年新高，平均每個單位須補價210萬。

租置補價單位創五年新跌

此外，政府早前建議房委會加快推售租者置其屋計劃內的「貨尾」單位。最新資料顯示，去年房委會的補價租置單位急跌，去年僅得50伙。然而，數據顯示，過去四年一直俳佪在88至160伙。

運房局指，在房協的「夾屋」項目中，浩景臺有最多單位補價，共有477伙。（資料圖片）

浩景臺最多補價單位

局方亦透露，在房協的住宅發售計劃及資助出售房屋項目中，以寶琳茵怡花園「最受歡迎」，截止今年4月16日，至今已有354伙補價；其次是荃灣祈德尊新邨，共有327伙。而2012年才推售的綠悠雅苑，已有2個單位完成補價。

至於房協的「夾屋」中，亦以荔景浩景臺有最多單位補價，共有477伙，而南區悅海華庭則有356伙。

地價收入大減

此外，去年在疫情影響下，本港的地價收入亦大減。運房局回覆另一議員查詢時表示，上年度（2020/21年）間，地價收入只得887億元，只佔政府總收入16.3%，按年減少530億元。

而俗稱「辣招」的買家印花稅亦創五年新低，只得27億元。