劏房租管｜政府本年度向立法會提交條例草案　最快明年第一季實施

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-26 13:36

香港房屋問題嚴重、劏房林立，劏房租務管制研究工作小組早前向政府提交報告，建議設立劏房租管，並限制每兩年續約時最多加租15%。立法會今日（26日）討論劏房租管措施，運輸及房屋局主任（特別職務）陳嘉信表示，政府目標今個立法年度內，向立法會提交草案，如獲通過有信心明年第一季實施。 多名議員於會上要求設起始租金，陳嘉信表示，政府欠缺劏房租金的「官方數字」，難訂起始租金水平，但日後草案通過後，按新措施政府將可收集相關數據，屆時可了解租金趨勢，有需要時或再採改善措施。

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會會議今日召開會議，多名議員要求設起始租金，又批評加租幅度訂於15%過高，應與房委會看齊，收窄至10%。實政圓桌議員田北辰建議，租金上限應定為該單位的應課差餉租值的三成。

陳嘉信回應稱，設起始租金的難度相當高，而且研究顯示，即使同一大廈、甚至同一單位，內裡的劏房單位由於方向、窗戶等不同，價格亦會有差異，假如一刀切設起始租金，業主及租戶都未必認同。

陳嘉信：政府無劏房租金「官方數字」難訂起始租金

他其後再補充，現時未有關於劏房租金的「官方數字」，但日後條例生效後，業主簽約後需向差餉物業估價署填交表格，內容包括地址、租金、面積等，估計措施生效1至2年後，政府就有租金官方數字，知悉劏房租金走勢，屆時如有需要，可再採改善措施。

陳嘉信表示，政府目標今個立法年度內，向立法會提交草案，如獲通過有信心明年第一季實施。（立法會影片）

劏房是「生意」與公屋難比較

至於加租幅度上限，陳嘉信表示，房委會是推行公營房屋，有責任確保租金不能高於負擔能力；惟劏房是「生意」，並非社會性房屋，兩者未必可合理比較。他又稱，15%只是上限，事實上過往的加幅曾超過兩成。他表示，已聽到議員要求降至10%的意見，將會再研究。

陳嘉信表示，劏房的定義會盡量訂得較廣，但未必包括所有未完全合符法例的劏房單位，尤其違規改建的單位，以免被誤會將之合法化。至於預料法例可時生效，陳表示，希望本立法年度向立法會提交劏房租務管制措施條例草案，如獲得通過，有信心於明年首季實施。