過渡性房屋資助計劃獲逾12億元　3間機構合共提供2,268單位

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-27 16:49

政府推出「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，資助非政府機構推展過渡性房屋項目。政府今日（27日）公布，計劃的評審委員會舉行第5次會議，同意批出超過12億元，資助3間NGO的過渡性房屋項目，合共可提供2,268單位。 項目選址中，大埔船灣黃魚灘提供最多單位（約1,236個），八鄉錦田七星崗則約900個；至於3個項目中提供最少單位（約132個）的長沙灣長順街項目，原址為長沙灣熟食市場。

港府2021年4月27日公布，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會，同意資助3個過渡性房屋項目。（資料圖片／李澤彤攝）

由運輸及房屋局副局長蘇偉文透過視像形式主持的評審委員會會議，通過資助3間非政府機構的過渡性房屋項目。

當中，以九龍樂善堂建議的大埔船灣黃魚灘過渡性房屋項目，獲批最多撥款，總金額為6億7,980萬元，料可提供約1,236個單位。

元朗七星崗過渡性房屋用地原為高鐵工地。（香港環保建築專業議會提供圖片）

其次則屬香港路德會有限公司建議的元朗八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目，計劃總撥款額為4億9,500萬元，預計可提供約900個單位。

至於基督教家庭服務中心建議的長沙灣長順街過渡性房屋項目，計劃總撥款額為3個中最少，只有約7,110萬元，預計可提供約132個單位。早前有報道指，長沙灣長順街地皮原為長沙灣熟食市場用地，佔地逾1.5萬平方呎，熟食市場2019年7月底關閉後已清拆。