52歲女子檢疫期間兩度離家被判監21日　累計130人違檢疫令被定罪

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-28 19:15

衞生署指，有兩人因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（28日）在裁判法院被判刑。其中一名52歲女子，於檢疫令未屆滿前，兩次離開檢疫地點，她被判處即時監禁21日，並就兩項罪行各被判罰款1,000元。

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首宗個案涉及一名48歲男子，他早前獲發強制檢疫令，必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年7月26日離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）、8（4）及8（5）條，於粉嶺裁判法院就兩項罪行各被判罰款1,500元。

第二宗個案涉及一名52歲女子，她早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年10月7日及9日兩次離開其檢疫地點。她被控兩項違反《規例》第8（1）及8（5）條，於屯門裁判法院就兩項罪行共被判處即時監禁21日，並就兩項罪行各被判罰款1,000元。

最多被判監14星期

衞生署指，截至今日，共有130人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

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