14歲男童康橋墮樓亡案　院長強調問心無愧　「為個仔做咗好多嘢」

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-29 17:32

14歲患中度智障及自閉症男童於5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今（29日）續研訊。時任院舍院長供稱男童有許多行為問題，包括將糞便藏在櫃桶，徒手拆毀天花和從窗戶擲物等。院長表示曾就男童平時碰撞所致傷痕與家人溝通，男童媽媽反駁說「無！」，斥她「講大話」並抱頭哭泣。對於男童去世，院長稱「意外嘅嘢無人想」，但強調問心無愧，「為個仔做咗好多嘢」。

死者梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日，在葵涌禾塘咀街成大廈3樓的「康橋之家」墮樓身亡。

時任院長指男童碰碰撞撞 不時有傷痕

死因庭傳召時任「康橋之家」院長劉潔心出庭作供，她案發時兼任附近一間院舍「沐恩之家」主管，她曾於在2014至2016年間任職康橋之家主管。她的家翁李宏憲經營沐恩之家，認識了合夥人張健華後成立智友集團入股康橋之家。自2014年張健華被捕後，智友接手全部康橋之家股份。康橋之家被吊銷牌照結業，她現時亦沒有在兩間院舍工作。

她續指，子駿最初入住雙人房，因為他有許多行為問題，遂轉到較易看顧的開放式單人房。劉指，子駿曾將糞便藏在櫃桶，徒手拆毀天花，損壞櫃子等。他亦多次從窗戶擲物，「衫又掟鞋又掟」，有次因損毀一輛的士須賠償司機。院舍已為他將所有窗安裝鐵絲網，惟鐵絲網在窗花之內，開關窗口的細小空位可容許小型物件通過。她形容子駿「好百厭、好破壞」，院舍提供紙張他畫畫舒緩情緒，在他發脾氣時哄他，指最重要是有耐性。

劉潔心指子駿不時有傷痕：「揩揩碰碰撞撞點可以唔損？」她舉例指曾他把「成個眼鏡揸爛」，和將熱餸菜掃落地。劉表示她有和家人溝通，子駿媽媽此時於親屬席上說「無！」，「無同我溝通過」，斥劉「講大話」，並抱頭哭泣，需要別人安慰，裁判官宣布休庭。劉指沒有紀錄子駿傷勢，說是皮外傷，幾次碰見子駿媽媽時有提及過。

時任「康橋之家」院長劉潔心稱，男童墮樓屬意外，強調問心無愧 。(張浩維攝)

稱遭警方取走閉路電視系統 因此未有運作

當天下午4時許，劉接到主管吳純真來電獲悉事件後，已由步程約10分鐘的沐恩之家趕回康橋之家，並即時通知其家屬。她承認案發時閉路電視沒有運作，解釋道是警方於2014年取走整套系統，「不是就咁入返記憶卡就得」，尚待警方歸還設備。她指閉路電視理應覆蓋院內環境，但提到當時沒有錄影則指：「無呢個功能有咩問題？沐恩都無呢個功能。」

劉強調，院舍人手安排符合社署要求，但案發時少於6人，因為司機去了駕車，稱有時員工行開接送院友的時間很短。她指同為員工的司機李錦全留宿於院舍，負責維修工程。她知悉他患有精神病，指他因此更有耐性照顧人，反問律師是否歧視他。

承認院舍收過多封社署警告信

中五畢業的劉曾讀社署培訓，她稱做過義工服務自閉和智障人士。代表子駿母親的大律師陳偉彥問及她能否勝任主管，她回答無問題，在此行工作10多年，最重要有愛心。她指，任職院長時每天會到康橋之家，供稱院舍運作非常好，除了符合社署要求，還是專業。她表示「意外嘅嘢無人想，始終喺院舍發生」，「為個仔做咗好多嘢」。陳大狀問她認為院舍有否不妥當的地方，她表示「盡心盡力想做到最好，問心無愧」。

她承認康橋之家收過多封社署警告信，包括有院友噎死，她表示「我都好無奈」，是社署訓練的員工到院舍時發生意外，認為與她無關卻「入我哋數」。她庭上一度不滿律師提問，道「我係證人，唔係犯人，嚟到呢到講事實」，又叫陳大狀態度「唔好咁惡」。

而2014年起在康橋之家任職保健員李碧玉庭上供稱，她負責派發藥物、復康照顧和帶院友覆診。她和早前作供的羅福云為當日的保健員，照顧共兩層共91名院友。案發當日下午3時許巡房時見過子駿在86號床睡覺，其後在房門走來走去。

案件編號：CCDI-474/2016