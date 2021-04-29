針卡掃瞄App用三顏色將針民分類　方保僑：直接用手機掃睇到更多

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-29 16:21

政府早前宣布疫苗氣泡計劃，日後已注射疫苗的顧客，可進入酒吧、卡拉OK等處所，亦能在食肆八人一枱等。政府早前已透露，將推出應用程式，以核實顧客的疫苗接種紀錄。 翻查食環署網站，網頁今日（29日）已可下載相關應用程式。不過，其應用程式只能在署方的網站下載，在「Google Play」則找不到相關程式，而程式暫時僅Android系統能成功下載。有專家估計，若應用程式要上架，一般需要時間審批，估計可能要數天或數周，故預料日後會在「Google Play」或「App Store」正式上架。 專家又發現，無論Android或iPhone用戶，即使沒有下載食環署的應用程式，都能直接掃瞄針卡的QR Code，並會出示接種者的部份個人資料，所顯示的資料較食環署應用程式多，故提醒市民不要隨便讓他人掃瞄針卡。

除了推出「安心出行」供市民記錄行蹤外，政府亦開發新應用程式，以核實顧客的疫苗接種紀錄。（資料圖片/歐嘉樂攝）

進入食環署網站後，只要按下「同意及下載程式」，就可下載相關應用程式。完成下載後，便能掃瞄二維碼。應用程式中表明，二維碼資料只作核實疫苗接種及電子檢測紀錄，若未獲資料當事人同意，禁止其他用途。

本網實測應用程式後發現，當已注射第一劑疫苗，程式會顯示為橙色；若已注射兩劑疫苗，並已經過了14天，程式會顯示為藍色。

▼應用程序使用步驟▼

只能下載APK安裝檔

不過，現時應用程式只支援Android系統，但用戶只能在署方網站下載，在「Google Play」亦找不到相關程式。因此，在下載時，必須確定手機允許從「未知的來源」 安裝應用程式。

至於IOS用戶，現時則無法使用該應用程式。記者曾在iPhone的「App Store」搜索，但卻找不到其應用程式，而點擊署方網站的下載鍵時，網站出現亂碼。

方保僑料上架需時

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，政府想盡早推出應用程式才會使用APK檔。他解釋，若要在「Google Play」等上架，一般需要時間審批，估計可能要數天或數周，預料應用程式日後會在「Google Play」或「App Store」正式上架。

不過他提醒，用戶應在食環署網站下載，切勿下載來歷不明、自稱是該應用程式的檔案。他指，這類下載檔或有木馬程式病毒，下載後或會中毒，「最好係正式上咗架，可以直接下載。」

無須下載App都能直接顯示資料

方保僑又說，無論Android或iPhone用戶，即使沒有下載食環署的應用程式，使用鏡頭或其他掃瞄應用程式，都能直接掃瞄針卡的QR Code，掃瞄後，會直接出示接種者的部份姓名及身份證號碼，亦會顯示接種日期或疫苗類別。

他指，上述方法所顯示的個人資料，較食環署的應用程式多，故提醒市民切勿胡亂出示針卡，並不要隨便讓他人掃瞄。

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

+ 6 + 6 + 6

政府早前宣布疫苗氣泡計劃，酒吧、卡拉OK等可重開，但員工及顧客必須先接種疫苗，顧客亦需使用「安心出行」。政府又將食肆分為「A、B、C、D」區四類，進入D區的客人要最少打一針，D區每枱可坐8人，堂食時間可至凌晨2時。