疫苗氣泡｜前線衞生督察工會：自己都好多疑問　需時間消化新措施

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 11:31

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛，而食環署將巡查處所的執行情況。前線衞生督察工會主席阮佩卿今日（29日）指，相信前線工作會大增。 她強調，員工很多時與市民同步取得資訊，而「疫苗氣泡」措施非簡單工作，需要時間消化，直言「自己都好多疑問」，希望市民可包容前線員工。她又坦言，不少同事亦很無奈，但希望可幫忙抗疫。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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阮佩卿今日於港台節目《千禧年代》中指，衞生督察工種很多，而食肆管理佔前線很大部份工作範疇，當中包括巡查「安心出行」使用情況、「限桌令」等措施。她承認執法工作與市民期望有落差，並舉例指，初期「寫紙仔」填寫個人資料安排，人員也不知如何才是正確，但強調「最唔希望同市民有爭拗」。

對於食肆將分「ABCD」類營運模式，阮表示，近日收到很多餐飲業致電詢問，但由於食環署員工和市民同步取得資訊，或無法回答。她又指，前線工作本身已非常繁忙，更形容是疲於奔命，例如確診者單位消毒，亦是由衞生督察負責監察。

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巡查人員是否必須打針？ 工會︰會交由部門決定

阮佩卿坦言，相信「疫苗氣泡」措施會增加工作量，亦令前線困難更多。她又認為，新措施並非簡單工作，員工需要時間消化，並直言「自己初期都未必好清晰」，希望市民包容。

對於餐飲處所員工和顧客均已打針，宴會就可放寬至100人。阮佩卿表示，由於牽涉人數多，擔心執法時需要更多人手，又希望盡量縮短執法時間，不想騷擾參與宴會市民。至於巡查人員是否都要打針，她稱，理解市民有關注，會交由部門決定，是否已接種疫苗同事進行有關工作。