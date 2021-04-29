疫苗氣泡｜派對房間：顧客多為年輕人抗拒打針　料復業後生意淡薄

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 12:21

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛；而派對房間等場所要重開，則要員工及顧客亦接種疫苗。香港派對場地協會會長林漢然估計，派對房間數目比疫情前減少30%，而80%亦已曾轉手。 林又指，由於業界主要做預約生意，很多員工都是兼職性質，不會為上班而打針；加上客人大部人是年輕人，當中很多人都抗拒打針，預料即使獲准重開，對生意幫助亦很微，其公司暫時亦沒有預約。

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酒吧、派對房間等6類表列處所，如果員工和訪客已接種第一劑疫苗，而客人使用「安心出行」，今日可以重開。林漢然今日於港台節目《千禧年代》中表示，派對房間由去年11月底起停業至今，全年營業時間少於一半，直言「同一時期入行，好多都已無做」，估計現存派對房間數目，比疫情前減少30%。

林漢然又指，由於員工大部份為兼職性質，不會為上班而打針，並稱其公司的員工群組原本有40至50人，曾經在群組中問過是否有人接種疫苗，95%人沒有回應，或者已經有其他工作而退出群組；亦有員工表明，如要求接種疫苗則不會上班。

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業界︰要四個人打晒針好困難

林漢然稱，年輕人佔客群超過七成，然而不少年輕人對接種疫苗十分抗拒，直言「好多人查詢，但知要打針都卻步，要四個人打晒針（光顧）好困難」。他指，其公司暫時未有任何成功預約的生意，估計目前業界的預訂額，亦不多於兩成，無奈指「開同無開分別唔大」。他批評，政府的防疫措施不公平，如麻雀館顧客沒有接種疫苗的要求，「諗唔明原因喺邊」。

民主黨醫療政策副發言人袁海文於同一節目中指出，「疫苗氣泡」措施複雜，市民亦很難明白及執行。他又批評，政府抗疫邏輯奇怪，並舉例指，如打齊兩針市民不願使用「安心出行」，亦只能光顧「B類」餐廳，質疑「唔通『安心出行』保護力大過疫苗？」