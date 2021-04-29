音樂噴泉｜梁翊婷質疑工程兒戲：泡都濾唔走　點過濾其他污糟嘢

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 12:33

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉啟用後兩日已出現損壞，康文署更於周一（26日）宣布，由於池水懷疑受梘液影響而導致大量泡沫出現，故已關閉，噴泉表演亦暫停。 觀塘區議員梁翊婷今日（29日）批評，音樂噴泉斥資5,000萬元公帑，竟因一些泡沬就要暫停運作，質疑相關工程「可能有啲兒戲」。她又認為康文署處理問題應公平，指屯門公園喧嘩及跳舞問題長期沒有處理，惟有網媒諷刺時就高調處理，正是「令巿民好唔順氣嘅地方」。

▼4月26日，觀塘海濱音樂噴泉暫停開放▼

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梁翊婷今日於港台節目《千禧年代》中指，昨日（28日）到過音樂噴泉觀察，現時已圍封，亦見有工作人員清理。她指曾與工程界朋友研究過設計，音樂噴泉分為嬉水區同表演池，兩邊水會聚集在一起，經過濾水器處理後再循環供應，兩邊水會混合使用。

她批評過濾設施如連泡沬亦無法過濾走，如何可過濾其他物質：「點能夠相信如果有其他污糟嘢，例如話有人洗腳、鞋踩過、甚至有小朋友唔小心小便，係可以過濾走？」她又質疑，疫情下現時仍有限聚令，但容許「小朋友濕晒身、口罩濕晒呢啲更危險活動」。

被問到有網媒藝人到音樂噴泉用梘液沐浴，梁翊婷認為該網媒原意是以諷刺行為，揭示荒謬之處。她強調不鼓勵沐浴行為，但認為可令更多人討論及關注事件。她又指，屯門公園喧嘩及跳舞問題康文署長期沒有處理，但「去到有啲網媒諷刺佢哋時，佢哋就會好高調咁處理，我覺得呢啲嘢就係令巿民好唔順氣嘅地方」。

觀塘區議員梁翊婷。（資料圖片／羅君豪攝）

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼