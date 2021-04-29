華大基因連番出錯　改聘前政助羅永聰化解災難：希望信息交流準確

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-29 18:29

檢測公司華大基因近日捲入一連串風波，除了有26個樣本被政府確定屬於「假陽性」外，該公司負責在指定檢疫酒店的檢測工作，又被專家指或因採樣不夠深入，結果「走漏」變種病毒個案。 醜聞不斷，華大基因近日決定委聘由前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰成立的公司，協助處理公共關係事宜。 羅永聰回應《香港01》查詢時表示，華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭在前天聯絡他，邀請他幫忙，協助處理傳媒查詢，以及配合政府調查，希望信息交流能準確、有效率。

華大基因近日受到醜聞纏身，上周該公司驗到30個初步陽性的樣本，但被政府質疑情況不尋常，派出專家到化驗所視察，結果發現當中大部分樣本疑受污染，最終政府確定當中有26個樣本都屬「假陽性」。另外，該公司近月負責在指定檢疫酒店的為檢疫的旅客採樣及檢測，但一名感染了變種病毒的外傭卻無被檢測出來，更進入社區。

華大本來有設公關一職，不過近日就改為外聘由前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰成立的公司「Breeze」，協助處理公共關係事宜。

前財政司司長政助羅永聰於特首選舉期間成為曾俊華的幕僚，更被林鄭月娥公開挖角。（資料圖片／曾梓洋攝）

羅永聰回應《香港01》查詢時表示，華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭與他本身熟稔，胡定旭在前天聯絡他，羅永聰稱，華大是一間化驗所，不擅長處理傳媒、政府關係，「所以幫下手」，但雙方未有商討是短期或長期合作。

羅永聰指，除了協助處理傳媒查詢，也會幫忙準備應對政府的調查，希望信息交流能準確、有效率，「佢哋要配合返政府調查，要做內部審計，所以無論如何佢哋都要做好呢部分工作先，呢個工作嚟緊都要公開嘅，所以呢個部分工作要幫佢哋準備。」

記者曾向胡定旭查詢為何改聘新的公關公司，但未獲回覆。

羅永聰是前財政司司長曾俊華的政治助理。（黃舒慧攝）

而另一間由羅永聰成立的公關公司「蘇杭街一號」近日亦被食物及衞生局委聘，協助籌備及推動與修訂《醫生註冊條例》相關的工作，亦即免試引入海外醫生一事。