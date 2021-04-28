華大基因一日錯驗26宗「假陽性」　政府致歉　將按嚴重程度處分

社會新聞
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多次被揭出錯的檢測承辦商「華大基因」，早前一日內驗出30宗初步陽性，衛生署其後證實其中26宗屬「假陽性」。食物及衞生局今日（28日）表示，事件中被送往檢疫的緊密接觸者，在「假陽性」個案病毒檢測結果確認為陰性後，已陸續獲准離開檢疫中心，毋須完成14天檢疫期。

政府對受事件影響的市民深表抱歉，已要求該私營化驗所就事件深入調查，並提交調查報告。如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。

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事件涉及私營化驗所在4月20日採集的30個樣本，有關樣本早前被初步定為29宗陽性及1宗「不確定」個案，相關人士隨後被送往隔離，並經醫院管理局再次進行病毒及抗體檢測。個別人士在隔離期間進行的檢測結果獲確認為陰性，並對新冠病毒抗體呈陰性，他們已獲安排出院。政府表示，高度重視近日有私營化驗所檢測結果懷疑出現不尋常的情況，正繼續嚴肅跟進事件。

將按嚴重程度處分 包括中止服務合約

政府已要求該私營化驗所就事件深入調查，並提交調查報告。政府會根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型服務合約的權利。如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。

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