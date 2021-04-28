華大誤檢累酒店客檢疫至月底　衞生署人員拒放人　「好似坐監咁」

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-28 18:45

華大基因日前疑再度出錯，致多個新冠病毒樣本受污染而出現「假陽性」，當中包括46歲荃灣西如心酒店女房務員，連累約43名員工、住客要隔離檢疫。 Raymond（化名）與太太4月15日入住荃灣西如心酒店，因入住房間由涉事女房務執拾，無辜被列密切接觸者，4月20日被送至位於觀塘的隔離酒店，需隔離至4月30日。涉事房務員現已經出院，惟酒店住客仍未「獲釋」，Raymond稱，未收到任何通知，4月26日更有衞生署人員致電他，聲稱涉事房務員與同華大基因誤檢假陽性事件無關。對方更指，除非專家開會，將個案「釋放」，否則Raymond和太太需要完成隔離，才可離開。 《香港01》已就事件向衞生署查詢，正等待回覆。

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曾接衞生署電話：唔好信傳媒，要信我講

Raymond與太太都是公司文職員工，目前只能靠請年假和放無薪假完成隔離檢疫，損失「起碼已經數千元，而且無自由，好似坐監咁，當我哋係伊波拉病毒咁。」

《香港01》早前獨家報道，病人編號11702女房務員已經在24日出院不過Raymond表示，看媒體報道才得知此事。他在26日收到衞生署電話，一名自稱郭先生的職員向他表示，堅稱11702屬陽性個案，且與華大基因檢測出錯無關，強調「唔好信傳媒，要信我講」，並指除非專家開會釋放個案，否則Raymond和太太需要完成檢疫令至4月30日才能出院。

Raymond與太太現時已經接受兩次病毒檢測，都呈陰性，二人都十分不解，為何涉事如心酒店房務員已經出院，受累的酒店住客仍需檢疫。他指，會考慮提出索償。

民主黨醫療政策副發言人袁海文。（余俊亮攝）

袁海文︰事件顯示政府防疫措施執行非常混亂

民主黨醫療政策發言人袁海文批評，事件顯示政府防疫措施執行上非常混亂，對於「檢測隔離、緊密接觸者及確診者情況」的有關流程處理，衞生署都明顯出問題。今次事件更出現假陽性「病人」出院後，緊密接觸者已接種疫苗仍被隔離情況，形容非常荒謬。他又認為，政府應交代為何事主已接種疫苗，但不能縮短隔離期的原因。

袁海文又稱，政府不斷迫逼市民使用「安心出行」，紀錄不同場所的行蹤，但就無法向緊密接觸者更新「確診者」狀況，更累市民無辜錯坐疫監，反令市民更質疑使用安心出行成效。

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