規劃署推算2029年六區人口降　觀塘元朗沙田人最多　元朗多年輕人

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-31 16:37

規劃署今日（31日）發表香港人口分布最新推算數字的「人口分布推算2021－2029」報告書，推算2029年的全港人口將增至789萬。觀塘區、元朗區及沙田區在2029年將會是人口最多的三個區議會分區，而中西區和灣仔區將成為人口最少的分區。 觀塘區將成為長者人口最多的分區，屆時將有19萬名長者居住；而元朗區將成為工作年齡人口及年輕人口最多的分區。

▼2020年18區月入中位數▼

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規劃署表示，這套人口分布推算數字，是根據政府統計處在去年9月公布的最新全港人口推算數字及最新的規劃資料編製而成。現時全港人口數字為758萬，報告書推算，2029年的全港人口將增至789萬。其中新界及九龍的人口，在2019年至2029年期間，會分別增加43萬人及6萬人，在2029年其人口會分別達到440萬人及236萬人；而同期間香港島的人口，則由125萬逐漸減少至113萬。

就佔全港人口的份額而言，新界所佔的百分比，在2019年至2029年期間，會由53%上升至56%；同期間九龍所佔的百分比，會由31%下跌至30%；而香港島所佔的百分比，則會由17%下跌至14%。

觀塘區、元朗區及沙田區在2029年將會是人口最多的三個區議會分區。（資料圖片／余俊亮攝）

離島區、北區及屯門人口增長最高

報告書亦載列區議會分區的人口推算數字。按推算，觀塘區、元朗區及沙田區在2029年將是人口最多的三個區議會分區，其人口將分別達到72萬人、71萬人及70萬人，分別容納全港人口的9.1%、9%及8.8%。而報告推算人口數目增長最大的是離島區、北區及屯門區，分別增加12萬、11萬及7萬人。

中西區和灣仔區將於2029年成為人口最少的分區，其人口將分別由2019年的24萬人和18萬人，減少至21萬人及15萬人。另外，報告推算東區、油尖旺區、葵青區、荃灣區的人口亦會按年減少。若以人口淨流失計算，東區在2019至2029年期，將減少5.5萬人口，情況冠絕18區。

東區2029年29.4%居民為長者 將成長者比例最高地區

年齡層方面，東區在2029年將成為長者人口比例最高的區域，比例由2019年的18.3%增至29.4％；而觀塘區將成為長者人口最多的分區，屆時將有19萬名長者居住。

離島區將是工作年齡人口比例最高的分區，但比例將由70.7%下降至69.2%；該區亦將是年輕人口比例最高的分區，比例將由13.2%下降至12.2%。而元朗區將成為工作年齡人口及年輕人口最多的分區，分別有47萬及7萬人。