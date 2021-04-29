港府擬20億重建西區警察宿舍設540伙　消防6億建新局連132伙宿舍

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-29 20:29

現時警務處和消防處都面對宿舍短缺情況，保安局向立法會提交文件，警務處計劃將西區警署旁，空置15年的初級警務人員宿舍拆卸，連同督察級宿舍重建成3座新宿舍，合共提供540個單位，同時增設警察公共關係科等設施，工程費涉及20.2億元。 消防處則計劃在將軍澳第72區興建樓高17層的消防局暨救護站，包括132個宿舍單位，估算工程費6.5億元。

黃少卿表示，在5月28日中西區區議會會議時，有區議員提出臨時動議要求拆卸西區警署。（張浩維攝）

據保安局文件顯示，西區已婚警務人員宿舍重建計劃佔地3,672平方米，工程開支估算20.2億元，項目包括拆卸於2006年起空置的已婚初級警務人員宿舍和督察級宿舍，興建3座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍單位，提供540個單位，當中84個面積約753平方呎，456個面積約592平方呎。

設立警察公共關係科的辦公室

警務處亦計劃設置停泊行動車輛的有蓋停車間及宿舍住戶停車場，涉及23個警署專用車位或上落車位、71個私家車位、6個電單車位、3個上落客貨車位；同時重置包括更衣室、夜間值勤室、健身室等警署設施；並設立警察公共關係科的辦公室及相關支援設施。

警務處計劃將西區警署旁空置宿舍拆卸，重建3座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍單位，提供540個單位。（保安局文件）

警隊欠3,400個單位 短缺率約為22%

工程期間會臨時重置西區警區警署的設施，包括將現於督察級宿舍的警署設施臨時遷往西區警區警署主大樓，及在香港仔警署提供臨時建築物以容納西區警區警署主大樓受工程影響的相關辦公室。

文件指出，截至本月1日，警隊欠缺超過3,400個宿舍單位，短缺率約為22%，員佐級宿舍輪候時間約5年。當局計劃在今年第二季把擬議工務項目的撥款建議提交立法會審議，並向財務委員會申請撥款，預計7年內竣工。

警務處計劃將西區警署旁空置宿舍拆卸，重建3座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍單位，提供540個單位。（保安局文件）

消防處擬於將軍澳第72區興建消防局暨救護站，包括提供132個宿舍單位及相關設施。（保安局文件）

消防宿舍短缺率約為32%

另外，消防處擬於將軍澳第72區興建消防局暨救護站、部門宿舍及重置的消防設施，佔地約3,015平方米，預算建設費6.5億元。工程範圍包括興建樓高17層附連天台大樓，提供132個約50平方米的宿舍單位及相關設施。

擬建的消防局暨救護站可容納5個泊車間；消防處行動車輛，包括消防安全教育巴士及應急準備教育巴士設室外有蓋停車間，及宿舍室外停車場，包括21個私家車泊位及2個電單車泊位；重置社區應急準備課儲物室，及重置消防設備專責隊伍辦公室。

截至本月1日，消防處共有5,722位員佐級人員合資格獲編配宿舍，但只有3 ,909個宿舍單位可供分配，短缺高達1,813個，短缺率約為32%。現時員佐級宿舍平均輪候時間約6年。當局計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計於3年內竣工。