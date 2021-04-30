強制檢測名單｜變種病毒患者曾訪5處所　東薈城、富東廣場上榜

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-30 01:08

一名居於映灣園第11座的外傭被驗出帶雙重變種病毒株，同住的10個月大女嬰亦染疫，政府周四晚上（29日）公布，該名外傭曾身處的5個指明地方，被納入強制檢測公告，包括富東廣場、青衣聖多默宗徒堂、文東路公園、東薈城及映灣坊1樓 Fusion。政府周五（30日）會在東涌富東邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。 另外，9間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告。

食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，該名帶N501Y變種病毒株的外傭，曾身處的5個指明地方，被納入強制檢測公告，任何人曾於4月9日至4月29日曾身處富東廣場（包括富東街市）；於4月11日或4月19日身處於青衣聖多默宗徒堂；於4月11日、4月18日或4月25日曾身處於文東路公園、於4月25日曾身處於東薈城；於4月12日、4月16日曾身處於映灣坊1樓 Fusion，須於5月1日或之前接受檢測。

4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案

另外，於4月14日由菲律賓馬尼拉抵港的航班CX906，暫時錄得2宗涉及N501Y變種病毒株輸入個案，為謹慎起見，曾乘搭該航班，並由政務司司長根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）的第4(1)條豁免接受強制檢疫的人士，須於4月30日或之前接受強制檢測。

此外，由於9間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告，包括6間小學、3間幼稚園。

政府明日（30日）會在東涌富東邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務，而東涌北公園的流動採樣站於周六（5月1日）的服務時間，將稍微調整為下午1時至晚上8時，並由下周日（5月2日）起，回復至上午10時至晚上8時。

至於位於元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站，會延長服務日期至5月10日，位於中環愛丁堡廣場及荃灣沙咀道遊樂場的採樣站會延長服務日期至5月16日（星期日）。