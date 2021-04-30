變種病毒｜確診菲傭曾參與英文彌撒　青衣聖多默宗徒堂暫停開放

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-30 17:54

衞生防護中心昨晚（30日）表示，本港出現首宗感染源頭不明變種病毒個案。患者為39歲菲傭，曾於潛伏期內到過青衣聖多默宗徒堂，參與周日英文彌撒及聖詠團，政府發出強制檢測公告。 今（30日）早，教堂職員張貼暫停開放告示，她強調患者在教堂有戴口罩，沒有進食。職員又稱，早前曾多番向政府反映應尊重宗教使用的用詞，天主教並沒有「崇拜」和「詩班」，難理解政府人員為何持續錯用基督教字眼。

涉事有變種病毒患者，曾於本月11日及18日到訪青衣青綠街5號聖多默宗徒堂。政府已向曾在該兩日於教堂逗留人士，發出強制檢測公告，有關人士須於5月1日前接受檢測。14名與患者同參與聖詠團的密切接觸者須隔離檢疫。

教堂由今早起，暫停向公眾開放，辦公室仍有職員工作，並接待零星信徒。堂區職員梁小姐稱，涉事確診菲傭是聖詠團成員，「都係成班信徒發起，無分咩崗位。」她指，基於政府防疫規定，他們唱歌時有戴口罩，期間並無一起進食。她又稱，平日教堂每周清潔，在得悉有人確診後，已進行消毒。

教堂辦公室仍有職員工作，並接待了零星信眾。（李恩慈攝）

教堂在周一至周日均設彌撒，其中周日上午至中午共有四個時段。有教友透露，患者曾參與周日早上9時半的英文彌撒，該時段較多外傭及外國人參與。他又說，教堂正聘請清潔公司作徹底消毒，過後才會對外開放。被問到是否擔心染疫，該教友表示，未曾與確診者同場，不會太害怕，但也會在今天接受檢測。

職員梁小姐又強調，早前有職員曾多番向政府反映，天主教並沒有「崇拜」，只有「彌撒」；亦沒有「詩班」，只有「聖詠團」，不明白政府對外公布資料時，為何仍錯用基督教字眼。有教友亦稱：「我哋無詩班㗎！噚晚睇新聞心諗唔係呀嘛」。