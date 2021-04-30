首現本地無源頭變種病毒　梁子超：3日內找到源頭　否則恐爆第5波

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-30 17:01

本港首次出現社區感染變種病毒個案，政府昨（29日）晚突然圍封東涌映灣園悅濤軒第11座，一名近日並無外遊記錄的39歲外傭檢測後發現確診，並經基因排列發現同時帶有N501Y及E484K兩種變種基因，並已傳染同住的10個月大女嬰，憂慮可能會令社區出現爆發。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，變種病毒的傳染力強，若兩三日內不能透過病毒抗體或早前的個案找到源頭，有機會隨即而來的第五波疫情。另外，感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，認為港府應再收緊防疫措施，以減少人與人之間的群組聚集，假期減少不同家庭的群聚。他又形容，香港情況並非可能如印度般嚴重，「但可能如日本疫情的惡化。」

4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，住戶要禁足強制檢測。該大廈發現一宗涉變種病毒個案。(李澤彤攝)

呼吸系統科專科醫生梁子超說，受社區感染的外傭出現病徵後4日才求醫，又於樣本收集的3日後才確診，代表社區早已出現外地傳入的傳播鍊，時間緊迫，加上其源頭可在此段時間內感染給其他人，屆時則更難截斷傳播鏈，在短時間內不能找到外來的感染鏈，情況難以控制。梁說，由於患者的病毒基因帶有N501Y及E484K雙重變種抗體，相信為南非變種案例，而當中不少菲律賓到港個案帶有同一基因相似，認為有機會是早前到港的個案引起。

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他說，變種病毒的傳染力強，若兩三日內不能透過病毒抗體或早前的個案找到源頭，應盡快收緊社交距離措施控制，以防止感染風險，否則病毒於本港流動快，有機會爆發第五波疫情。「好似第四波疫情，都係源於跳舞群組，若然再出現一個群體感染，一發不可收拾引發個案幾何級數上升。」

他說，最近由於確診數字有所回落，港府的防控措施策略的確有所鬆懈，現時出現社區變種個案，除了要呼籲加強社交距離外，港府在資源配合下，現時難以強制所有外傭進行檢測，但應呼籲所有曾出現病徵的外傭進行優先檢測，仍找不能源頭下再收緊措施，「全部人做一次檢測，部份人可能感染後已經康復，都未必搵到源頭。」

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梁又認為，現時確診外傭活躍的地方，要加緊進行追蹤，進行檢疫、檢測，「無可能叫所有居民強制檢測，而且將檢測範圍定到無限闊難以追蹤，但外傭居住的屋企鄰近的第12座居民，應該進行強測會較安全，進行一步一步圍堵。」

此外，不排除是菲律賓輸入的個案引發社區感染，就案例上現階段不需擔心會造成印度的疫情情況，但同時反映早前的來港檢疫仍有漏洞，應同時追蹤早前的案例，若不能做好情況也會令人擔心。「香港未至於印度情況，已經完全控制唔到，但一步步出現個案，兩三個星期後情況都唔會樂觀。」

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另外，感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，現時社區出現變種病毒個案，情況的確令人擔心，認為港府應再收緊防疫措施，以減少人與人之間的群組聚集，「假期如果有更多不同家庭的群聚、多人聚集風險又再加大，並要勤洗手、打疫苗。」他坦言的確有考慮過個案來自外傭群組，但因為該人士來港多時，有機會由不同人士傳染，不應以職業「對號入座」。

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他又說，現時港府進行圍堵檢測，期望盡快找到感染源頭減社區人士風險，若14日至21日內不能找到相關個案，情況將不理想，「的確有機會因群組爆發而出現第5波疫情，但未必如印度般嚴重，但真係有機會好似現時日本疫情情況般惡化。」